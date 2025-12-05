MS 2025.329

Túc trực ngoài phòng cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức, chị Hạng Thị Tào (SN 1991, ở thôn Hô Be, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) chỉ lặng lẽ đứng nép một bên cửa kính của phòng bệnh, đôi mắt đỏ hoe luôn nhìn vào bên trong – nơi con trai chị đang nằm mê man sau vụ tai nạn. Tâm trạng chị rối bời bởi tính mạng của con đang nguy hiểm nhưng trong tay chị chẳng còn tiền để cứu con.

Sùng A Dinh là con trai lớn của vợ chồng chị Tào. Dưới Dinh còn 3 em nhỏ đang tuổi đến trường. Gia đình chị Tào thuộc diện hộ nghèo, sống dựa vào nương rẫy, chủ yếu trồng lúa, ngô, khoai. Cuộc sống của gia đình có tới 6 nhân khẩu luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau. Ngoài ngôi nhà cả gia đình đang ở thì không có tài sản gì đáng giá.

Thương bố mẹ vất vả, Dinh nghỉ học sớm xuống Hưng Yên đi làm thuê, mong gom góp được chút tiền gửi về cho gia đình. Nhưng chưa đi làm được ngày nào thì tai nạn bất ngờ ập đến.

Vào tối 24/11 vừa qua, trên đường từ nhà bạn ở Bắc Ninh đến Hưng Yên, Dinh bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng. Dinh được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, vì tình trạng quá nặng nên bệnh viện chuyển gấp đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại đây, bác sĩ cho biết, Dinh bị đa chấn thương: chấn thương sọ não tụ máu, dập phổi, gãy xương đùi trái và xương đòn trái. Suốt nhiều ngày, các bác sĩ phải căng mình giành giật từng cơ hội sống cho cậu bé 14 tuổi.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Dinh bị đa chấn thương nặng

Hiện Dinh đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn phải chờ phẫu thuật. Bác sĩ cho biết, Dinh sẽ phải thực hiện phẫu thuật kết hợp nẹp vít đầu trên xương đùi trái. Chi phí phẫu thuật dự kiến khoảng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại gia đình chị Tào đã kiệt quệ không lo được kinh phí.

Bởi từ lúc Dinh nằm viện đến nay, gia đình gom góp và vay mượn khắp nơi mới được khoảng 30 triệu đồng. Số tiền này đối với gia đình chị Tào là quá lớn, nhưng so với chặng đường điều trị dài phía trước của Dinh thì lại chẳng thấm vào đâu, chưa kể những khoản chi tiêu sinh hoạt, đi lại của gia đình khi phải chăm Dinh ở viện.

Trong những ngày Dinh nằm viện, mọi thông tin trao đổi giữa gia đình và bệnh viện đều thông qua người chú ruột của Dinh là anh Sùng A Páo (SN 1998). Vợ chồng chị Tào quanh năm chỉ làm nương rẫy, chưa đi đâu khỏi thôn, bản nên không nói sõi tiếng Kinh, khó giao tiếp với người ngoài.

Anh Páo chia sẻ: “Từ lúc cháu Dinh nhập viện, tôi luôn là người trao đổi với bác sĩ. Bố mẹ cháu chỉ biết gọi điện về nhà, tìm cách vay mượn để lo cho con. Bác sĩ nói cháu Dinh còn phải chờ mổ và điều trị lâu dài. Khổ nỗi gia đình anh chị tôi hết sạch tiền rồi, cũng chẳng vay được ở đâu nữa”.

Gia đình em Sùng A Dinh thuộc diện hộ nghèo

Theo phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Sùng A Dinh (14 tuổi) bị tai nạn giao thông đa chấn thương nặng, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hiện giờ gia đình không lo được chi phí điều trị cho con, trong khi bệnh nhân còn phải điều trị dài ngày, chi phí tốn kém, rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Ông Vàng A Vạng, trưởng thôn Hô Be, cho biết: “Gia đình cháu Dinh thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ làm nương thu nhập thấp. Từ khi cháu Dinh bị tai nạn nằm viện điều trị, gia đình phải xoay xở đủ cách. Mong cháu sẽ được hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời”.

Bạn đọc giúp đỡ em Sùng A Dinh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.329 (em Sùng A Dinh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Sùng A Páo (chú của Sùng A Dinh). Địa chỉ: Thôn Hô Be, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Số điện thoại: 0366706795.