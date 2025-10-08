MS 2025.271

Trong căn nhà thuê chật hẹp nằm sâu trong con hẻm nhỏ đường Phan Bội Châu, 4 thành viên của gia đình anh Võ Hoàng Đông (SN 1998, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cùng sinh sống nhiều năm nay.

Anh làm thợ sơn, chị Hoàng Thị Phương Thảo (SN 2002, vợ anh Đông) làm công nhân may, thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống. Dù vậy, hai vợ chồng vẫn cố gắng làm lụng, nuôi hai con nhỏ là Võ Hoàng Anh (SN 2019) và Võ Hoàng Phúc (SN 2023), với ước mong cho con một tương lai tươi sáng hơn.

Trong căn nhà thuê chật hẹp, xuống cấp, anh Đông thẫn thờ khi cầm tập bệnh án của con trai. Ảnh: H.L

Thế nhưng, khi chị Thảo vừa sinh bé Phúc được hai tháng, bé Hoàng Anh bỗng đau tai, mặt sưng to. Sau nhiều lần đi khám, kết quả khiến cả gia đình chết lặng: bé Hoàng Anh mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy – một dạng ung thư máu ác tính. Từ đó, bé phải nhập viện điều trị dài ngày tại Bệnh viện Trung ương Huế.

“Nghe bác sĩ nói con bị ung thư, tôi như ngã quỵ. Người mới sinh còn yếu, chẳng biết lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con”, chị Thảo nghẹn ngào.

Từ ngày con lâm trọng bệnh, chị Thảo gửi bé Phúc cho ông bà ngoại chăm để chị túc trực bên bé Hoàng Anh. Mỗi đợt hóa trị kéo dài hàng tháng trời, chi phí tốn kém hàng chục triệu đồng, nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm. Anh Đông phải chạy vạy khắp nơi vay mượn, tranh thủ làm thuê để có tiền thuốc men cho con.

Những tháng ngày trong viện là chuỗi ngày đầy nước mắt. Mỗi lần hóa trị, bé Hoàng Anh gầy yếu, da xanh xao, chân tay rã rời. Có hôm bé sốt cao, loét miệng, không ăn nổi miếng cháo. Nhiều đêm, Hoàng Anh phải truyền máu khẩn cấp trong tiếng nấc nghẹn của cha mẹ.

Bé Hoàng An bị ung thư máu ác tính khiến khuôn mặt bị biến dạng. Ảnh: H.L

Sau bốn đợt hóa trị, sức khỏe của bé có phần ổn định, anh Đông mừng rỡ đi làm lại để trả nợ. Nhưng giữa tháng 7 vừa qua, mặt bé Hoàng Anh lại sưng to, mắt nổi u bằng quả trứng gà. Kết quả xét nghiệm khiến cả gia đình suy sụp, bác sĩ cho biết bệnh của bé đã di căn.

Hai năm qua, vợ chồng trẻ sống lay lắt qua ngày trong bệnh viện. Tiền viện phí, thuốc men đã vượt quá khả năng của họ. Có lúc không còn đồng nào, hai vợ chồng phải chia nhau suất cơm từ thiện. Với họ, chỉ cần con được sống thêm ngày nào là đã có hy vọng.

Bé Hoàng Anh từng là đứa trẻ lanh lợi, hiếu động, giờ chỉ còn là thân hình gầy gò, xanh xao. Căn bệnh quái ác khiến em không thể tiếp tục hóa trị, chỉ còn cách cầm cự bằng thuốc giảm đau và truyền máu.

“Có lần bác sĩ nói cần lọc máu khẩn cấp mà tôi không còn đồng nào trong người. Nhìn con đau đớn, vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Giờ tôi chỉ mong có phép màu giúp con vượt qua,” anh Đông nói trong nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Thân, Trưởng khu phố 2, chia sẻ: “Gia đình anh Đông thuộc diện khó khăn nhiều năm nay. Từ khi con bệnh, họ ở viện nhiều hơn ở nhà. Mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu có thêm kinh phí điều trị, kéo dài sự sống.”

Gian nhà thuê tuềnh toàng nằm sâu trong ngõ hẻm của gia đình anh Đông chẳng có tài sản gì giá trị. Ảnh: H.L

Mỗi sự sẻ chia của cộng đồng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho vợ chồng anh Đông trên hành trình gian nan giành lại sự sống cho con trai bé bỏng.