Cảm thương hoàn cảnh của cậu bé Phàn Thanh Minh (9 tuổi, ở thôn Cao Sơn, xã Quảng Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) – nhân vật trong bài viết: “Không có tiền đi viện, cậu bé người Dao mắc ung thư máu biến chứng nguy kịch”, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ cậu bé số tiền 44.375.002 đồng.

Cậu bé người Dao Phàn Thanh Minh được bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ số tiền 44.375.002 đồng.

Tháng 4/2024, vợ chồng anh Phàn Chàn Quang và chị Triệu Mùi Chài phát hiện ở chân bé Minh xuất hiện một khối hạch to bằng quả trứng. Do kinh tế khó khăn nên vợ chồng anh không dám đưa con đến bệnh viện thăm khám mà chỉ đi lấy thuốc nam về bó, hy vọng bệnh của con nhanh khỏi. Thế nhưng, tình trạng của Minh mãi không thuyên giảm.

Mãi đến tháng 5/2025, khi thấy trên cổ, nách và chân của Minh nổi nhiều hạch, lúc này hai vợ chồng anh Quang mới đưa Minh đi khám. Sau nhiều lần thăm khám ở các bệnh viện, đến lần sinh thiết thứ ba, bác sĩ mới chẩn đoán Minh mắc ung thư máu.

Từ lúc con vào viện điều trị đến nay, chi phí đã vượt quá 20 triệu đồng, trong đó có nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế.

Vì vậy, vợ chồng anh Quang đã phải vay mượn khắp nơi. Anh Quang mồ côi cha từ nhỏ, mắt kém, không làm được việc nặng. Chị Chài quanh năm chỉ làm nương rẫy, kinh tế gia đình chỉ dựa vào trồng lúa, trồng ngô. Dưới Minh còn một em trai mới hơn 4 tuổi.

Chị Triệu Mùi Chài (mẹ bé Minh) cho biết, hiện bé Minh vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

“Được mọi người giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, vợ chồng tôi sẽ ghi nhớ ân tình này mãi mãi. Số tiền trên giúp cho con có thêm cơ hội chữa bệnh và mua thuốc”, chị Chài nói.