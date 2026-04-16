Bãi biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) từ lâu được biết đến là bãi biển đẹp nhất tỉnh Hà Tĩnh với làn nước trong xanh, bờ cát mịn, thoải và khung cảnh yên bình, thơ mộng. Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp tự nhiên ấy lại đang tồn tại một thực trạng gây nhiều trăn trở khi hàng nghìn ngôi mộ nằm san sát, bủa vây ngay sát bờ biển và khu dân cư.

Hàng nghìn ngôi mộ án ngữ phần lớn diện tích khu du lịch Thiên Cầm.

Theo ghi nhận thực tế, dọc bãi biển Thiên Cầm không khó để bắt gặp những khu mộ nằm xen kẽ, ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực. Không chỉ tác động đến hình ảnh du lịch, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ về môi trường và gây ảnh hưởng tâm lý đối với người dân cũng như du khách.

Biển chỉ dẫn về bãi Thiên Cầm đặt bên cạnh khu nghĩa trang nằm sát đường.

Đáng chú ý, các khu mộ không chỉ nằm ven biển mà còn sát khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Tú (trú xã Thiên Cầm) cho biết, gia đình bà đã quen với cảnh “sống chung với mộ” suốt nhiều năm qua, song vẫn không khỏi lo ngại về vấn đề vệ sinh môi trường, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Khách sạn thưa thớt, trong khi tứ phía toàn các ngôi mộ.

Bà Tú cho hay, những ngôi mộ nằm sát biển và khu dân cư đang ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều hộ dân. Bên cạnh đó, thực trạng này cũng khiến một số du khách e ngại khi lựa chọn Thiên Cầm làm điểm đến du lịch. Bà mong địa phương sớm có phương án xử lý dứt điểm, di dời các khu mộ về vị trí phù hợp.

Hình ảnh hàng nghìn ngôi mộ sát biển nhìn từ trên cao.

Anh Nguyễn Tiến Bằng (trú Hà Nội) cho biết, hằng năm, vào các dịp nghỉ lễ mùa hè, gia đình anh thường đi du lịch biển. Năm nay, gia đình dự định đến Thiên Cầm để nghỉ mát, tuy nhiên vẫn còn cân nhắc do hình ảnh các khu mộ nằm sát bãi biển.

"Theo tôi, nếu sớm di dời các khu mộ ra khỏi khu vực biển, Thiên Cầm sẽ thực sự trở thành điểm đến du lịch lý tưởng cho du khách thập phương", anh Bằng chia sẻ.

Hàng trăm ngôi mộ nằm cạnh khách sạn lớn nhất khu du lịch biển Thiên Cầm.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết biển Thiên Cầm là khu du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng, tuy nhiên hiện vẫn còn tồn tại thực trạng gần 4.000 ngôi mộ nằm sát khu du lịch Thiên Cầm và các khu dân cư.

Khu nghĩa trang nằm sát đường vào bãi biển, không được bao bởi tường rào.

Theo ông Nhân, các ngôi mộ này đã tồn tại từ lâu đời. Cách đây 2 năm, địa phương đã tiến hành đóng cửa các nghĩa trang xung quanh khu vực biển để triển khai các bước tiếp theo trong kế hoạch di dời.

Một khách sạn đang được xây dựng nằm sát khu nghĩa trang.

Ông Nhân thông tin thêm, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Công viên nghĩa trang Thiên Cầm do nhà đầu tư Phương Nghĩa thực hiện. Công viên được xây dựng tại khu vực núi Thiên Cầm, với diện tích 20ha, trong đó khoảng 5ha dành để di dời 4.000 ngôi mộ sát biển.

Khoảng 4.000 ngôi mộ sẽ được di dời lên khu vực mới

Hiện nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành. Sau khi hoàn thiện hạ tầng, nhà đầu tư sẽ triển khai di dời toàn bộ số mộ về vị trí mới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa tiến hành khảo sát mức độ đồng thuận của người dân, do còn chờ hoàn thiện các bước hạ tầng và thủ tục liên quan.

Theo lãnh đạo xã Thiên Cầm, khu vực nghĩa trang mới cách khu du lịch Thiên Cầm khoảng 2 km. "Dự kiến trong năm 2026 sẽ hoàn thành hạ tầng đồng bộ, đến năm 2027 sẽ tiến hành di dời toàn bộ số mộ", ông Nhân nói.