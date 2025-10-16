Theo nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định số lượng phó chủ tịch HĐND ở những tỉnh, thành phố hợp nhất, sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh là tối đa 4 người.

Với tỉnh, thành phố sáp nhập, hợp nhất từ 2 đơn vị sẽ có không quá 3 phó chủ tịch HĐND. Ở những địa phương không thực hiện sáp nhập, số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh không quá 2 người.

Về số lượng phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ ở những tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh, sẽ có không quá 4 phó trưởng ban. Con số này ở những tỉnh, thành sáp nhập từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh là tối đa 3 người.

Ở những tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập, mỗi ban của HĐND cấp tỉnh có không quá 2 phó trưởng ban.

Ở cấp xã thì mỗi xã có 1 phó chủ tịch HĐND. Mỗi ban của HĐND cấp xã được tính bình quân 2 phó trưởng ban.

HĐND cấp tỉnh có thể bố trí đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách đối với các chức danh: Chủ tịch HĐND; trưởng ban của HĐND và ủy viên của ban thuộc HĐND.

Các thành viên thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Quốc hội

Trong điều khoản chuyển tiếp, nghị quyết nêu rõ tại các địa phương hình thành sau sáp nhập mà có số lượng phó chủ tịch HĐND, phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh cuối nhiệm kỳ 2021-2026 nhiều hơn quy định thì đầu nhiệm kỳ 2026-2031 được giữ nguyên số lượng, nhưng phải có lộ trình để giảm dần.

Đại biểu HĐND là nữ bảo đảm đạt tỷ lệ ít nhất 35%

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, người ứng cử đại biểu là phụ nữ bảo đảm đạt tỷ lệ ít nhất 35% trong danh sách chính thức những người ứng cử ở từng cấp; phấn đấu tỷ lệ trúng cử khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND ở từng cấp. Người ứng cử đại biểu là người ngoài Đảng, phấn đấu đạt tỷ lệ không dưới 10% trong danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử ở từng cấp.

Với người ứng cử là đại biểu trẻ tuổi (dưới 42 tuổi), phấn đấu đạt tỷ lệ không dưới 15% trong danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử ở từng cấp; đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 tái cử, phấn đấu đạt tỷ lệ không dưới 30% trong danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử ở từng cấp.

Trước khi thông qua các nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban công tác đại biểu rà soát, đôn đốc các cơ quan ban hành các hướng dẫn đảm bảo kịp thời. Việc ban hành nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương chuẩn bị cho bầu cử, khắc phục những hạn chế bất cập đang đặt ra.

“Chính vì thế cơ cấu, thành phần số lượng đại biểu HĐND cần được điều chỉnh phù hợp quy mô, yêu cầu, trách nhiệm, nhu cầu đại diện của người dân theo từng cấp. Bây giờ chúng ta có 2 cấp (tỉnh, xã), việc lựa chọn người ứng cử cần đảm bảo tính đại diện”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình. Ảnh: Quốc hội

Về nghị quyết số lượng phó chủ tịch HĐND, phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu băn khoăn khi tính toán các vị trí chức danh lãnh đạo, đặc biệt vừa qua đã xây dựng xong được danh mục vị trí việc làm của cấp xã.

Theo tính toán, ở cấp xã có khoảng 40 vị trí việc làm, tương ứng với 40 cán bộ (với những xã đơn lập, không có sự sáp nhập trước đó).

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho biết sau này phải tính theo quy mô dân số, diện tích tự nhiên, quy mô kinh tế và các yếu tố đặc thù… Bà thông tin, thống kê ở cấp xã hiện nay có trung bình khoảng 30,5 chức danh lãnh đạo, như vậy là rất lớn.

Do vậy, Bộ trưởng cho rằng phải phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của địa phương để phù hợp với từng đơn vị hành chính, nếu không sau này số lượng lãnh đạo ở các xã cũng là vấn đề "rất quan ngại".