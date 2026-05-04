Theo tạp chí Forbes, bà Koch đã trở thành nữ phi hành gia đầu tiên bay quanh Mặt Trăng khi cùng tàu Orion tiến vào không gian trong sứ mệnh Artemis II.

Trong sứ mệnh này, các phi hành gia đã thực hiện chuyến bay lượn quanh Mặt Trăng mang tính lịch sử, đánh dấu việc nhân loại quay trở lại khu vực lân cận Mặt Trăng lần đầu tiên sau hơn 5 thập kỷ. Phi hành đoàn sau đó đã hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi San Diego, Mỹ vào ngày 10/4 vừa qua, qua đó hoàn thành hành trình gần 10 ngày với khoảng cách xa nhất khỏi Trái Đất là 406.820km.

Bà Koch sinh năm 1979 tại bang Michigan, nhưng lớn lên ở bang Bắc Carolina, Mỹ. Bà tốt nghiệp Đại học bang Bắc Carolina với bằng cử nhân kỹ thuật điện năm 2001, sau đó tiếp tục nhận thêm bằng cử nhân vật lý và bằng thạc sĩ kỹ thuật điện vào năm 2002.

Nữ phi hành gia Christina Koch. Ảnh: NASA

Trước khi trở thành phi hành gia, bà Koch từng làm việc tại Trung tâm bay vũ trụ Goddard của NASA, tham gia phát triển thiết bị cho các sứ mệnh khoa học, rồi tiếp tục nghiên cứu tại các môi trường khắc nghiệt như Nam Cực hay Bắc Cực. Chính những trải nghiệm này đã định hình cho bà một phong cách làm việc "dã chiến", quen với sự cô độc, áp lực và điều kiện khắc nghiệt, những yếu tố không thể thiếu trong các chuyến bay dài ngày ngoài không gian.

Vào năm 2013, bà Koch chính thức được chọn vào đội ngũ phi hành gia của NASA. Nhưng bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của bà đến vào năm 2019, khi tham gia nhiệm vụ trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Tại đây, bà đã sống và làm việc liên tục 328 ngày ngoài không gian, thời gian kỷ lục đối với một nữ phi hành gia.

Bà Koch và phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II. Ảnh: NASA

Không chỉ dừng ở con số, quãng thời gian này còn giúp bà ghi dấu bằng một cột mốc mang tính biểu tượng là trở thành một trong 2 người tham gia cuộc đi bộ ngoài không gian toàn nữ đầu tiên trong lịch sử. Những hình ảnh đó không chỉ mang ý nghĩa khoa học, mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ về mặt xã hội, như một lời khẳng định về vai trò ngày càng lớn của phụ nữ trong lĩnh vực không gian vũ trụ.

Trong sứ mệnh Artemis II, bà Koch đảm nhiệm vai trò chuyên gia nhiệm vụ, một vị trí đòi hỏi khả năng phối hợp, xử lý kỹ thuật và hỗ trợ toàn bộ phi hành đoàn trong điều kiện bay sâu ngoài quỹ đạo Trái Đất. Theo giới quan sát, bà Koch là nhân vật tiêu biểu cho các phi hành gia thế hệ mới, ít hào nhoáng, nhưng bền bỉ, đa năng và thích nghi tốt hơn với những hành trình dài phía trước.