Video: RT/Dtxdaily

Đoạn video do hãng thông tấn RT đăng tải cho thấy sự cố xảy ra hôm 27/1 khi máy bay WB-57 của NASA hạ cánh khẩn cấp xuống Căn cứ liên hợp chung Ellington Field ở Texas.

Vì tổ lái không thể hạ càng đáp của máy bay nên họ buộc phải để phương tiện tiếp đất bằng bụng trên đường băng. Ma sát giữa bụng máy bay và đường băng đã tạo thành nhiều tia lửa lớn.

Thân máy bay WB-57 ma sát với đường băng. Ảnh: RT/Dtxdaily

Trong tuyên bố sau đó cùng ngày, phát ngôn viên NASA Bethany Stevens xác nhận chiếc WB-57 đã gặp trục trặc khi bay.

“Sự cố kỹ thuật xảy ra với một trong những chiếc WB-57 của NASA dẫn đến việc máy bay hạ cánh mà không có càng đáp tại sân bay Ellington Field. Toàn bộ phi hành đoàn đều an toàn. NASA sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân gây ra vụ việc”, phát ngôn viên Stevens nói.