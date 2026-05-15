Chu Châu là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ nhờ vẻ đẹp sang trọng cùng học vấn đáng chú ý. Mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi tái xuất trong Mật ngữ kỷ, đóng cặp cùng Chung Hán Lương.

Xuất thân trong gia đình danh giá

Chu Châu sinh năm 1984 tại Bắc Kinh trong một gia đình có nền tảng tri thức và chính trị nổi tiếng. Ông nội cô là Chu Hư Chi, một thiếu tướng.

Cha cô là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, đồng thời sáng lập một thương hiệu kem nổi tiếng tại Trung Quốc. Mẹ cô làm việc tại Thư viện quốc gia, học thức uyên bác.

Từ nhỏ, nữ diễn viên đã được tiếp xúc với môi trường giáo dục nghiêm khắc, học piano, nhạc cụ và ngoại ngữ. Chu Châu sớm tiếp cận nghệ thuật, thời trang và môi trường quốc tế.

Cô theo học tại Đại học Công thương Bắc Kinh, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và thông tin. Trong thời gian học đại học, Chu Châu còn làm người mẫu ảnh và cộng tác viết bài cho các tạp chí thời trang.

Thời niên thiếu, cô được nhận xét sở hữu vẻ đẹp khác biệt so với nhiều nữ minh tinh Hoa ngữ cùng thời nhờ gương mặt sắc sảo, đôi môi quyến rũ cùng phong cách mang hơi hướng phương Tây.

8 năm liên tiếp lọt danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới”

Năm 2005, Chu Châu tham gia cuộc thi tuyển chọn VJ do MTV tổ chức và giành chiến thắng tại khu vực Bắc Kinh. Từ đó, cô gia nhập MTV Trung Quốc và trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình âm nhạc.

Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, Chu Châu được biết đến là MC của MTV Trung Quốc. Nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát cùng phong cách dẫn dắt hiện đại, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ngoài dẫn chương trình, nữ nghệ sĩ còn phát hành âm nhạc và tham gia nhiều sự kiện giải trí lớn.

Sở hữu ngoại hình nổi bật, Chu Châu nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp. Cô thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế và được đánh giá cao nhờ thần thái sang trọng, quyến rũ nhưng vẫn mang nét trí thức.

Mỹ nhân Hoa ngữ từng 8 năm liên tiếp góp mặt trong danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới".

Chu Châu từng là đối thủ của Chi Pu tại "Đạp gió" 2023.

Từ năm 2012 đến 2020, cô liên tục góp mặt trong danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” của TC Candler. Không chỉ nổi bật tại thị trường giải trí Trung Quốc, Chu Châu còn là gương mặt quen thuộc tại LHP Cannes nhờ phong thái sang trọng và khả năng giao tiếp quốc tế lưu loát.

Bước ngoặt diễn xuất và hành trình quốc tế

Sau thời gian hoạt động với vai trò MC và ca sĩ, Chu Châu chuyển hướng sang diễn xuất. Cô bắt đầu xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh quốc tế sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý tại Mỹ.

Một trong những bước ngoặt lớn của nữ diễn viên là tham gia series Marco Polo. Tác phẩm giúp cô tiếp cận khán giả quốc tế và được truyền thông Hollywood chú ý nhờ vẻ đẹp khác biệt cùng phong thái sang trọng.

Ngoài ra, Chu Châu còn tham gia nhiều dự án như Vân Đồ, Thiết Quyền Vương, New York, I Love You… Khi trở về phát triển mạnh tại thị trường Trung Quốc, Chu Châu tiếp tục ghi dấu qua hàng loạt bộ phim: Tinh anh luật sư, Đại tần phú hay Phản nghịch giả.

Năm 2026, cô đảm nhận vai nữ chính Hứa mật ngữ trong Mật ngữ kỷ, phát sóng từ tháng 4/2026. Nữ diễn viên nhanh chóng trở thành cái tên được bàn luận trên mạng xã hội nhờ khí chất sang trọng cùng nhan sắc quyến rũ trong vai sếp tổng quyền lực.

Trong phim, Chu Châu kết hợp cùng Chung Hán Lương, mang đến câu chuyện tình trưởng thành đan xen nhiều yếu tố đấu trí và cảm xúc.

Đời tư kín tiếng sau kết hôn

So với nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ, Chu Châu khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô từng vướng tin đồn hẹn hò với một số nhân vật nổi tiếng nhưng hiếm khi lên tiếng công khai.

Năm 2021, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Vương Quân Giai trong một hôn lễ riêng tư tại Bắc Kinh. Cùng năm, cô thông báo mang thai con đầu lòng và sau đó hạ sinh một bé gái.

Nữ diễn viên từng cho biết chồng luôn tôn trọng công việc và cá tính của cô. Sau hôn nhân, Chu Châu vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng giảm bớt nhịp độ để cân bằng cuộc sống cá nhân. Trên mạng xã hội, cô thường đăng ảnh chăm con, du lịch hoặc những khoảnh khắc giản dị tại nhà thay vì phô trương cuộc sống hào nhoáng.

Ở tuổi ngoài 40, Chu Châu được khán giả khen ngợi vì giữ được vẻ đẹp sang trọng, khí chất điềm tĩnh và có cuộc sống hôn nhân ổn định bên chồng doanh nhân.

Nguồn: QQ, Sohu