Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa:

Từ đấu tranh phòng, chống tội phạm đến phát huy nền biên phòng toàn dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả. Những kết quả nổi bật thời gian qua tiếp tục khẳng định thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với dân quân tuần tra bảo vệ vùng biển Thanh Hóa.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa xác định muốn bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia thì phải xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện, trong đó coi trọng củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới là then chốt.

Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt đến các đơn vị bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng trên hai tuyến biên giới đất liền và tuyến biển.

Đại tá Lê Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, những năm qua, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và thực hiện nhiều đề án phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng – an ninh, như: Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”, Đề án “Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên vùng biển của tỉnh”…

Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới.

Năm 2025, lực lượng đã tổ chức: Tuần tra đơn phương 178 cuộc/961 lượt cán bộ chiến sĩ; Tuần tra song phương 44 cuộc/1.056 lượt cán bộ chiến sĩ; Tuần tra trên biển 654 cuộc/3.270 lượt cán bộ chiến sĩ. Kiểm tra 5.912 lượt tàu cá/36.847 lao động; yêu cầu 60 phương tiện quay về bến do không đủ giấy tờ. Xác minh, xử lý 164 vụ/164 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước 1.606.400.000đ và tham mưu địa phương xử lý các vụ việc liên quan đến tàu cá, ngư dân vi phạm các quy định.

Bộ đội Biên phòng tỉnh xác lập và đấu tranh thành công 04 chuyên án; chủ trì, phối hợp xử lý 100 vụ/119 đối tượng, trong đó khởi tố 22 vụ/28 đối tượng, thu giữ 32 bánh heroin, 14.273 viên ma túy tổng hợp; 9,8 kg vật liệu nổ, 25 kíp nổ và nhiều tang vật khác. Xử phạt hành chính 78 vụ/91 đối tượng, thu ngân sách 669,15 triệu đồng; tịch thu tang vật bán đấu giá nộp ngân sách 61,865 triệu đồng. Tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp 86 khẩu súng tự chế.

Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Song song với đó, lực lượng Biên phòng tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã củng cố 01 tập thể, 54 hộ gia đình, 104 cá nhân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới; 497 tổ tự quản an ninh trật tự thôn bản/1.625 thành viên; 422 tổ tàu thuyền an toàn/1.820 tàu thuyền/3.447 thành viên; 110 bến bãi tự quản với 220 thành viên tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trong phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ, nhất là bão số 10 và 12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá đã huy động 406 lượt phương tiện/3.626 lượt cán bộ, chiến sĩ; hỗ trợ dựng, lợp lại 155 nhà dân; di dời 705 hộ đến nơi an toàn; khắc phục nhiều điểm sạt lở; hướng dẫn hơn 4.000 lượt phương tiện vào nơi tránh trú; sắp xếp 2.167 tàu thuyền; giằng néo 801 tàu cá; hỗ trợ chằng chống 250 ngôi nhà; lai dắt 2 phương tiện gặp nạn vào bờ an toàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh còn duy trì nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát biên phòng; tăng cường phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ở cửa khẩu, cảng biển.

Công tác đối ngoại biên phòng với nước bạn Lào tiếp tục được mở rộng: hai bên tổ chức 57 đoàn/357 lượt cán bộ thăm, chúc Tết; duy trì giao lưu, kết nghĩa giữa 07 đồn biên phòng Việt Nam – 04 đại đội biên phòng tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào; tham mưu kết nghĩa 17 cặp bản, bản 2 bên biên giới.

Với phương châm “3 bám, 4 cùng”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu, ủng hộ. Thời gian qua, quần chúng đã cung cấp hàng nghìn tin có giá trị, giúp đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy, vật liệu nổ… góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy kinh nghiệm, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường đối ngoại biên phòng. Với sự chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, phên giậu phía Tây và vùng biển Thanh Hóa sẽ luôn vững vàng, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.