Với phương châm “ba bám, bốn cùng”, cán bộ, đảng viên biên phòng sâu sát cơ sở, đồng hành giúp dân phát triển sinh kế bền vững, góp phần củng cố hệ thống chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đồng hành giúp dân phát triển sinh kế bền vững

Thực hiện Chỉ thị số 681-CT/QUTW của Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc "Phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới", các đồn biên phòng trên địa bàn Thanh Hóa đã phân công đảng viên phụ trách hộ dân và tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản. Đây là bước cụ thể hóa công tác dân vận của Đảng, thắt chặt hơn mối quan hệ quân – dân và tạo nền tảng cho phát triển bền vững khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo hỗ trợ các gia đình khó khăn của bản Cha Khót, xã Na Mèo thu hoạch lúa.

Tại Đồn Biên phòng Yên Khương (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa), Thiếu tá Nguyễn Văn Trung được giao phụ trách 5 hộ dân với 30 nhân khẩu tại bản Xắng Hằng. Mỗi tháng, anh đều xuống cơ sở hai buổi để nắm bắt đời sống, hoàn cảnh và tâm tư của từng hộ. Từ những khảo sát thực tế, anh đề xuất đơn vị hỗ trợ, đồng thời vận động các tổ chức, mạnh thường quân tham gia giúp đỡ các gia đình còn nhiều khó khăn.

Đồn Biên phòng Yên Khương hiện phân công 29 đảng viên phụ trách 130 hộ dân, chủ yếu là hộ nghèo và gia đình chính sách. Nhờ sự đồng hành sát sao của các đảng viên, nhiều mô hình sản xuất đã hình thành và phát huy hiệu quả như trồng vầu đắng, nuôi lợn bản địa, cải tạo vườn tạp, phát triển rau sạch. Đơn vị đã hỗ trợ hàng nghìn con giống, cây giống và hàng trăm ngày công lao động giúp các hộ gia đình ổn định sản xuất.

Tại bản Tứ Chiềng – mô hình “Bản sáng vùng biên”, đồn đã hỗ trợ hơn 3.000 con vịt giống, vận động trồng cây xanh quanh nhà văn hóa, tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, tạo diện mạo mới khang trang, sạch đẹp cho bản làng.

Ông Lê Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Yên Khương đánh giá cao sự vào cuộc của lực lượng biên phòng: “Bộ đội Biên phòng đã chủ động phối hợp cùng địa phương xây dựng các mô hình sinh kế thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết quân – dân.”

Lan tỏa mô hình hiệu quả, củng cố hệ thống chính trị cơ sở

Cùng với Yên Khương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo cũng triển khai hiệu quả mô hình "Phân công đảng viên biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới". Hiện đơn vị phân công 6 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và 27 đảng viên phụ trách 227 hộ gia đình khu vực biên giới.

Thiếu tá Lê Anh Chiến, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng là một trong những cán bộ có nhiều năm sâu sát cơ sở. Khi được phân công sinh hoạt tại chi bộ bản Cha Khót, xã Na Mèo, anh sớm nhận diện điểm nghẽn lớn nhất trong phát triển kinh tế của bản là thiếu định hướng mô hình sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới.

Từ những đề xuất kịp thời của Thiếu tá Lê Anh Chiến, bản Cha Khót đã từng bước tháo gỡ khó khăn, tập trung phát triển chăn nuôi hộ gia đình và khai thác tiềm năng rừng vầu. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm rõ rệt và bản đạt 4/14 tiêu chí xây dựng bản văn hóa.

Ở nhiều bản vùng cao, dấu chân người lính quân hàm xanh in đậm trong từng nếp nhà, nương rẫy. Các anh “bám bản, bám dân”, cùng lao động, cùng ăn ở, vận động bà con áp dụng mô hình kinh tế hiệu quả như sản xuất lúa nước, trồng vầu, thử nghiệm trồng khoai mán ruột vàng, chăn nuôi gia súc, gia cầm… Những mô hình này đã góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững ở vùng biên.

Sau 6 năm triển khai Chỉ thị 681-CT/QUTW, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã phân công 531 đảng viên phụ trách 2.501 hộ gia đình và tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới. Với sự đào tạo bài bản và tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ đảng viên biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng nghị quyết, chương trình phát triển sát thực tế; tham gia thực hiện các phong trào, chương trình kinh tế – xã hội và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Nhiều mô hình kinh tế vùng biên mang lại giá trị rõ rệt như nuôi dê, bò sinh sản ở Quang Chiểu; trồng ngô lai năng suất cao tại Bát Mọt; trồng táo mèo và rau sạch tại Pù Nhi. Các đồn biên phòng đã hỗ trợ kỹ thuật, vật tư và hơn 4,2 tỷ đồng, huy động trên 2.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân phát triển sản xuất.

Những kết quả đạt được khẳng định mô hình "Phân công đảng viên biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới" là giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.