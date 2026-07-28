Hôm nay (28/7), TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar (Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Theo cáo buộc, từ năm 2016, Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng phạm thành lập, điều hành 12 công ty, nhà máy của Công ty MediPhar và Công ty MediUSA. Trong đó, ông Mạnh là cổ đông chính chi phối, trực tiếp chỉ đạo, điều hành chung toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty thuộc hệ thống.

Quá trình sản xuất thực phẩm chức năng từ năm 2020 đến tháng 4/2025, để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh, ông Mạnh cùng đồng phạm đã trao đổi, bàn bạc, thống nhất việc để nhà máy sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng theo quy trình không đúng quy định pháp luật, dẫn đến sản phẩm không đạt chuẩn công bố.

88 sản phẩm là hàng giả đã được bán ra thị trường, giúp bị cáo Mạnh và đồng phạm thu về hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Để các nhà máy của Công ty MediUSA và Công ty MediPhar sớm được thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP và đi vào sản xuất, bị cáo Mạnh đã chỉ đạo nhân viên hối lộ lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế tổng số 3,425 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VD

Để được thông quan 4 lô hàng có chứa chất Chondroitin Sulfate Sodium, Nguyễn Năng Mạnh đã cho người liên hệ với Nguyễn Hữu Tuân (cựu cán bộ Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để nhờ giúp đỡ.

Sau đó, bị cáo Tuân gặp Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan) để “chạy giấy tờ”. Ông Việt đồng ý và yêu cầu Tuân hỏi doanh nghiệp mức “chi phí”. Tuân gặp, thống nhất với Nguyễn Năng Mạnh đưa 1,5 tỷ đồng cho Tuân để có được văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tuân báo lại Việt doanh nghiệp đưa 800 triệu đồng, trong khi thực tế đã nhận của doanh nghiệp 1,5 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Tuân thừa nhận nội dung cáo buộc, nhưng cho rằng đó chỉ là tiền cảm ơn. Là một cán bộ hải quan, bị cáo khai, trước đây cũng nhận nhiều, nhưng mỗi lần chỉ vài ba triệu…

Bị cáo Việt cũng khai rằng, không nghĩ đó là tiền hối lộ mà chỉ nghĩ là tiền doanh nghiệp cảm ơn vì đã “tư vấn nghiệp vụ”. Việc bị cáo làm là để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, bởi thấy rằng các quy định chồng chéo, phi lý.

Trước lời khai của hai bị cáo, vị chủ tọa lên tiếng: "Không thể có khái niệm quà cảm ơn lên tới hàng trăm triệu đồng cho một văn bản hành chính."

Trong khi đó, nguyên Chủ tịch MediUSA trình bày, đã gửi nhiều công văn đi các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Cục Hải quan để được hướng dẫn, nhưng không được phản hồi, hoặc phản hồi chung chung. Cuối cùng bị cáo đã phải chi tiền để nhờ “hướng dẫn, tháo gỡ, tác động".

Tiêu huỷ, vứt bỏ chứng cứ xuống sông Hồng

Trong vụ án này, CQĐT xác định, cựu Chủ tịch MediUSA đã được ông Nguyễn Danh Dũng (nguyên cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường- C05) “mật báo” để tìm cách đối phó với cơ quan công an.

Ngày 10/4/2025, sau khi được phân công nhiệm vụ xác minh các hoạt động, sai phạm tại 6 công ty của Mạnh, ông Dũng đã thông tin cho Mạnh biết. Cựu cán bộ công an đã hướng dẫn Mạnh cách thức đối phó với hoạt động điều tra (thu hẹp sản xuất, tránh đánh động, rà soát lại sổ sách, giấy tờ, bỏ tài liệu chi phí ngoài).

9 ngày sau, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, CQĐT khám xét khẩn cấp Công ty Mediphar, MediUSA và các công ty do Mạnh làm cổ đông chính. Nhưng do được ông Dũng hướng dẫn nên Mạnh đã thống nhất, chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán doanh thu thật của công ty; tiêu hủy toàn bộ ổ cứng máy tính; cất giấu, tiêu huỷ thực phẩm chức năng…

Dù CQĐT đã kịp thời phát hiện, thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng (tại các kho và nơi tiêu huỷ) nhưng toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán và ổ cứng máy tính đã bị các đối tượng tiêu huỷ, vứt bỏ tại sông Hồng nên không thể thu hồi.

Theo lời khai của ông Mạnh, bị cáo được cựu cán bộ công an cho xem tin nhắn mà lãnh đạo đơn vị của ông Dũng nhắc chuyện cơ quan công an đang điều tra 6 công ty của Mạnh. Trong một cuộc gặp để thăm dò tình hình từ phía CQĐT, bị cáo Mạnh đã đưa cho ông Dũng phong bì 30 triệu đồng. Theo giải thích của bị cáo Mạnh, tiền này đưa là do "lâu không gặp, tặng quà 30/4”.

Về phần mình, ông Dũng xác nhận đã cho bạn xem tin nhắn, thừa nhận cả việc hướng dẫn ông Mạnh cách xử lý hàng hóa và sổ sách dù không biết doanh nghiệp này sản xuất hàng giả với quy mô lớn, cho đến khi làm việc với CQĐT.

Hôm nay, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.