Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ và Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Theo tài liệu tố tụng, tổng doanh thu thực tế của Công ty MediPhar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng. Kết luận giám định xác định 88 sản phẩm là hàng giả; doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán các sản phẩm này là hơn 539 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) cùng đồng phạm đã thu lợi chính hơn 264 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, để các Nhà máy Công ty MediUSA và Công ty MediPhar sớm được thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP và đi vào sản xuất, Nguyễn Năng Mạnh đã bàn bạc, thống nhất với Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar), Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) rồi đưa cho Đoàn kiểm tra thẩm định do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế (viết tắt là Cục ATTP) chủ trì tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trong đó, đưa cho ông Nguyễn Thanh Phong (nguyên Cục trưởng Cục ATTP) 330 triệu đồng; Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục ATTP) 190 triệu đồng; Cao Văn Trung (cựu Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc Cục ATTP) 150 triệu đồng.

Ngoài ra, các bị can còn đưa cho 14 cá nhân là lãnh đạo, thành viên Đoàn kiểm tra thuộc Cục ATTP, Viện Dinh dưỡng quốc gia và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội số tiền 395 triệu đồng, để được ghi giảm số lỗi khi thẩm định, hướng dẫn cách khắc phục, cho thời gian để khắc phục lỗi.

Quá trình khắc phục lỗi, Công ty MediUSA và Công ty MediPhar thực hiện mang tính hình thức, đối phó, nhưng Cao Văn Trung chỉ đánh giá báo cáo khắc phục tồn tại của 2 công ty trên hồ sơ và ảnh chụp do 2 công ty gửi, không kiểm tra tính xác thực.

Từ đó, ông Nguyễn Hùng Long ký 4 Giấy chứng nhận GMP cho Công ty MediUSA và Công ty MediPhar, tạo điều kiện cho 2 công ty này sản xuất thực phẩm giả với số lượng lớn.

Theo cáo buộc, để hồ sơ xin cấp phép công bố sản phẩm của nhóm Công ty Mediphar, MediUSA không phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần, kéo dài việc cấp phép hoặc không được cấp phép, Mạnh đã chỉ đạo nhân viên tìm cách hối lộ cán bộ.

Quá trình làm thủ tục xin cấp phép công bố 236 sản phẩm của 9 công ty do Mạnh thành lập, nhân viên của Mạnh đã đưa cho chuyên viên Cục ATTP tổng số 2,36 tỷ đồng để đưa cho các cựu lãnh đạo Cục và một số cá nhân liên quan thuộc Cục ATTP.

Hối lộ cán bộ hải quan

Cáo buộc cũng chỉ ra rằng, để được thông quan 4 lô hàng có chứa chất Chondroitin Sulfate Sodium, Nguyễn Năng Mạnh đã chỉ đạo người khác liên hệ và đưa Nguyễn Hữu Tuân (cựu cán bộ Cục Giám sát quản lý về Hải quan) văn bản số 231129/CV-XNK ngày 29/11/2023 của Công ty Hùng Phương để nhờ giúp đỡ.

Sau đó, Tuân gặp Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan) đưa văn bản trên để nhờ giúp đỡ. Việt đồng ý và yêu cầu Tuân hỏi doanh nghiệp mức “chi phí”. Tuân gặp, thống nhất với Nguyễn Năng Mạnh đưa 1,5 tỷ đồng cho Tuân để giúp Công ty Hùng Phương có văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

Khoảng 14h ngày 14/12/2023, tại Tổng cục Hải quan, Mạnh đưa cho Tuân 300 triệu đồng để lo việc. Đến chiều tối ngày 29/12/2023, Mạnh tiếp tục gặp và đưa Tuân 1,2 tỷ đồng còn lại. Khi đó, Tuân đưa lại cho Mạnh văn bản số 10591/QLD-KD của Cục Quản lý Dược.

Ngày 4/1/2024, Việt ký văn bản số 11/GSQL- GQ1 gửi Công ty Hùng Phương, đồng thời gửi Cục Hải quan TP Hà Nội, Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trên cơ sở hai văn bản trên, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công TP Hà Nội đã cho Công ty Hùng Phương được thông quan hàng hóa tồn đọng và nhập khẩu các lô hàng mới là nguyên liệu thực phẩm, có chất Chondroitin Sulfate Sodium.

Cáo buộc cho rằng, hành vi của Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA đã phạm vào tội Đưa hối lộ, với tổng số tiền hơn 4,9 tỷ đồng.