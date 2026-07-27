Hôm nay (27/7), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar (Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan. Các bị cáo bị truy tố về các tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Đưa hối lộ"; "Nhận hối lộ" và "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do thẩm phán Tô Thanh Tú làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử là một kiểm sát viên cùng 4 kiểm sát viên của Viện KSND Tối cao được biệt phái về công tác tại Viện KSND TP Hà Nội.

HĐXX vụ án. Ảnh: VD

Hơn 25 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Tòa cũng triệu tập khoảng 20 cá nhân, tổ chức tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong số 14 bị cáo hầu tòa, ông Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm MediUSA (Công ty MediUSA), bị truy tố về các tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, bị truy tố về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VD

Theo cáo trạng, thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các doanh nghiệp trong cùng hệ thống, Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng phạm đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn. Hoạt động sản xuất diễn ra tại hai nhà máy của Công ty MediPhar và Công ty MediUSA.

Cơ quan tố tụng xác định tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hai công ty này đạt hơn 1.762 tỷ đồng. Kết quả giám định cho thấy có 88 sản phẩm là hàng giả, mang lại doanh thu hơn 539 tỷ đồng, qua đó các bị cáo thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng nêu, trong giai đoạn 2021-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng phạm đã chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast. Một hệ thống dùng để kê khai thuế, chỉ phản ánh một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; hệ thống còn lại là sổ sách nội bộ, ghi nhận doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Theo kết quả điều tra, tổng doanh thu thực tế của 4 doanh nghiệp gồm MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng, trong khi doanh thu kê khai thuế chỉ hơn 363 tỷ đồng. Số tiền bị bỏ ngoài sổ sách lên tới hơn 1.792 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 304 tỷ đồng về thuế. Sau khi loại trừ giá trị hàng giả, số thiệt hại về thuế được xác định còn hơn 143 tỷ đồng.

Ngoài các sai phạm trên, Nguyễn Năng Mạnh còn bị cáo buộc thông qua các mối quan hệ để móc nối, đưa hối lộ một số lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước nhằm được tạo điều kiện trong việc thẩm định, kiểm tra nhà máy, thông quan hàng hóa, đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm và được tiết lộ thông tin khi có hoạt động kiểm tra. Qua đó, các bị cáo duy trì hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và thu lợi bất chính.