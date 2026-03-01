Chủ sở hữu của đại lý ô tô Yeni Auto Sales tại thành phố Harrisburg, bang Pennsylvania (Mỹ) bị cáo buộc các tội danh như làm giả giấy tờ, can thiệp và chỉnh sửa hồ sơ, kinh doanh gian dối, lừa đảo khách hàng, cũng như tàng trữ các tài liệu, biển số bị thay đổi, làm giả hoặc làm nhái...

Sau cuộc điều tra của Đơn vị Điều tra gian lận xe cơ giới thuộc Cảnh sát bang Pennsylvania và Sở Ngoại vụ Pennsylvania, chủ đại lý này còn bị xác định vi phạm 130 lỗi theo Bộ luật phương tiện cơ giới bang Pennsylvania (Mỹ)

Theo Cảnh sát bang Pennsylvania, các vi phạm hành chính này được áp dụng song song với các cáo buộc hình sự.

Những sai phạm được cho là liên quan đến việc xử lý, chuyển nhượng và hoàn tất thủ tục giấy chứng nhận quyền sở hữu xe không đúng quy định tại đại lý.

Ngoài ra, người này còn bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Hội đồng Đại lý xe cơ giới bang Pennsylvania do cung cấp sai lệch nghiêm trọng thông tin khi bán xe, có hành vi thiếu chuyên nghiệp và cố tình không trưng bày giấy phép kinh doanh đại lý theo quy định.

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các cuộc điều tra và bắt giữ chủ các đại lý ô tô trên khắp nước Mỹ thời gian gần đây.

Trước đó, một chủ đại lý xe tại Nashville bị tuyên án 42 tháng tù liên bang sau khi bồi thẩm đoàn kết luận người này phạm tội gian lận. Đại lý này bị xác định đã chiếm đoạt trái phép hơn 24 triệu USD.

Tại bang New Jersey, một đại lý xe cũ ở quận Union cũng bị bắt vì vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang và liên bang trong gần một thập kỷ. Có thời điểm, đại lý này bị ghi nhận thực hiện tới 511 hành vi vi phạm chỉ trong vòng hai tháng.

Gần đây, lực lượng chức năng cũng truy tố chủ một đại lý xe tại bang New York vì điều hành doanh nghiệp trái phép và lừa đảo trên Facebook Marketplace. Người này bị cáo buộc sử dụng 12 bí danh khác nhau và vận hành dưới nhiều tên doanh nghiệp khác nhau.

Tại Florida, nhà chức trách đã bắt giữ hai vợ chồng là chủ một đại lý xe sang, cáo buộc họ thực hiện âm mưu gian lận giấy tờ sở hữu xe kéo dài nhiều năm. Cả hai hiện đang đối mặt với hơn ba chục cáo buộc.

Theo Motorbiscuit

