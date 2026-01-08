Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy xảy ra tại tầng 1, ngọn lửa bùng phát nhanh, phát sinh nhiều khói bốc cao khiến người dân hoảng loạn.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 và sự chi viện của các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực khác với cán bộ, chiến sĩ, xe chữa cháy, xe thang xuống hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 7/1, một vụ cháy cũng xảy ra tại nhà ở kết hợp cơ sở sản xuất đồ gỗ ở thôn Giếng, xã Hữu Bằng (Hà Nội).

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 30, đồng thời huy động lực lượng chi viện của các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, số 25 và số 29 đến hiện trường.

Được biết, đám cháy bùng phát tại nhà ở kết hợp cơ sở sản xuất đồ gỗ, sau đó lan sang một phần nhà dân bên cạnh. Tổng diện tích cháy khoảng 250m², trong đó phần lớn diện tích cháy thuộc khu nhà ở kết hợp cơ sở sản xuất đồ gỗ (khoảng 180m²), phần còn lại lan sang hai nhà dân liền kề.

Đến khoảng 0h30 ngày 8/1, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.