Lực lượng cứu hộ đang phải phá các ô cửa kính, phá tầng tum để phun nước vào bên trong. Đến 10h, đám cháy vẫn còn diễn ra bên trong ngôi nhà, khói đặc lan sang các nhà lân cận. Tổ chữa cháy của Trường Đại học PCCC (Bộ Công an) đã phối hợp cùng các lực lượng đưa một cụ già ra bên ngoài nhằm tránh khói và khí độc.

Những hình ảnh PV VietNamNet ghi lại tại hiện trường:

Đám cháy bùng phát vào khoảng 8h sáng nay.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, đồng thời huy động lực lượng chi viện từ các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực khác cùng xe chữa cháy và xe thang đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đưa một nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Đình Hiếu