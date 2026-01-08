Cháy lớn tại Hà Nội, chủ nhà hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuốngKhoảng 8h sáng nay (ngày 8/1), một vụ cháy xảy ra tại nhà dân số 84C phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội. Chủ nhà do hoảng loạn đã nhảy từ tầng cao xuống và bị thương.
Lực lượng cứu hộ đang phải phá các ô cửa kính, phá tầng tum để phun nước vào bên trong. Đến 10h, đám cháy vẫn còn diễn ra bên trong ngôi nhà, khói đặc lan sang các nhà lân cận. Tổ chữa cháy của Trường Đại học PCCC (Bộ Công an) đã phối hợp cùng các lực lượng đưa một cụ già ra bên ngoài nhằm tránh khói và khí độc.
Những hình ảnh PV VietNamNet ghi lại tại hiện trường: