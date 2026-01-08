Ngày 8/1, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hà Đông đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thăm hỏi, động viên người bị nạn trong vụ cháy nhà dân kết hợp kinh doanh đồ điện dân dụng xảy ra tại số nhà 84 phố Lê Lợi (phường Hà Đông).

Theo thông tin ban đầu, căn nhà xảy ra cháy cao 7 tầng. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Hà Đông đã huy động các lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn.

Cảnh sát PCCC&CNCH đưa thi thể các nạn nhân ra bên ngoài. Ảnh: Đình Hiếu

Cơ quan chức năng đã điều động 6 xe chữa cháy, một số xe thang cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC, Cảnh sát biển đến hiện trường. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở và 30 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân sự, Dân quân tự vệ phường cũng được huy động tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 10h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng tiếp tục tiến hành làm mát, dập tàn và tìm kiếm người bị nạn.

Lãnh đạo phường Hà Đông đến bệnh viện thăm hỏi, động viên người bị nạn trong vụ cháy. Ảnh: Phường Hà Đông

Ngôi nhà số 84 phố Lê Lợi thuộc sở hữu của ông Lê Tất T. (SN 1960), có diện tích khoảng 134m², hai bên giáp nhà dân, hiện được sử dụng để kinh doanh đồ điện dân dụng. Gia đình ông T. có 8 người, trong đó 5 người thường xuyên sinh sống tại địa chỉ trên.

Bước đầu xác định, vụ cháy làm 2 người tử vong là bà Vũ Thị S. (SN 1937) và anh Lê Minh T. (SN 1999); ông Lê Tất T. bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trong chuyến thăm, ông Nguyễn Thanh Xuân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Đông đã chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua mất mát, ổn định tinh thần. Đồng thời, ông Xuân chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả vụ cháy.