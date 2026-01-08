Dọn nhà, chụp ảnh: Ấn tượng đầu tiên quyết định tốc độ bán

Thương vụ diễn ra nhanh hơn nhiều so với mặt bằng chung của thị trường, nơi không ít căn nhà rao bán nhiều tháng vẫn chưa tìm được chủ mới. Theo chị Thảo, việc bán nhanh không phải do may mắn, mà đến từ cách chuẩn bị nghiêm túc ngay từ những chi tiết nhỏ nhất.

Chị Thảo cho biết, nhiều người khi quyết định bán nhà thường chỉ quan tâm đến giá, trong khi lại xem nhẹ việc căn nhà sẽ xuất hiện thế nào trong mắt người mua.

Thực tế, không ít căn nhà rao bán khiến người xem “mất hứng” ngay từ những bức ảnh đầu tiên bởi sự bừa bộn, lộn xộn, đồ đạc chồng chất, thậm chí nhìn vào không muốn kéo tiếp để xem hết album.

Theo chị, dù nhà rộng hay hẹp, đắt hay rẻ, việc đầu tiên cần làm khi bán là dọn dẹp.

Ảnh: NVCC

“Những món đồ không còn sử dụng nên mạnh dạn bỏ bớt hoặc cất đi. Đồ đạc cần được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, đúng vị trí, thay vì bày biện tạm bợ. Mục tiêu là để người mua nhìn thấy phiên bản tốt nhất của căn nhà, chứ không phải đời sống sinh hoạt thường ngày của gia chủ”, chị Thảo chia sẻ.

Khi không gian đã gọn gàng, khâu chụp ảnh trở thành yếu tố quyết định tiếp theo. Chị Thảo cho rằng, không cần phải là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, nhưng cần chọn thời điểm có ánh sáng đẹp, ưu tiên ban ngày, chụp đúng hướng sáng.

Nếu chụp buổi tối, bức ảnh phải có chủ đích, chẳng hạn làm nổi bật một góc nhà ấm cúng hay một không gian sinh hoạt dễ tạo thiện cảm. Ảnh cần có cả góc toàn cảnh lẫn cận cảnh để người xem dễ hình dung. Những góc đẹp nên được chăm chút để bức ảnh trông “thơ” và có cảm xúc hơn.

Tuy nhiên, việc “làm đẹp” chỉ thực sự có ý nghĩa nếu căn nhà ngoài đời giống với hình ảnh đã đăng. Theo chị Thảo, sai lầm phổ biến là dọn nhà chỉ để chụp ảnh, sau đó mọi thứ lại đâu vào đấy. Khi khách đến xem, sự khác biệt giữa ảnh và thực tế sẽ khiến họ thất vọng.

Vì vậy, ngay từ đầu, việc dọn dẹp cần được tính toán sao cho vừa đẹp, vừa thuận tiện cho sinh hoạt trong suốt thời gian rao bán.

Giá - “Cú chốt” cuối cùng

Khâu đón tiếp khách xem nhà cũng được chị Thảo đặc biệt coi trọng. Trước khi khách đến, nhà cần đủ sáng, đủ mát hoặc đủ ấm tùy thời tiết. Một cốc nước, một nụ cười và thái độ cởi mở khiến người xem nhà cảm thấy dễ chịu và được tôn trọng.

Theo chị, kể cả biết khách chỉ đến xem tham khảo, việc tiếp đón tử tế vẫn rất quan trọng, bởi cảm xúc đóng vai trò lớn trong quyết định mua nhà.

Ảnh: NVCC

“Từ trải nghiệm đi xem nhà của chính mình trước đây, thái độ của chủ nhà có thể 'giết chết' giao dịch nhanh hơn cả giá bán. Không ít chủ nhà tỏ ra mệt mỏi, cáu gắt, thậm chí lạnh lùng với khách xem nhà, khiến người mua không dám hỏi thêm và nhanh chóng rời đi. Ngược lại, sự chân thành và biết điều sẽ tạo cảm giác tin cậy, giúp khách dễ đưa ra quyết định hơn”, chị Thảo nói.

Một yếu tố khác được chị nhấn mạnh là sự hợp tác với môi giới. Thay vì né tránh, chị lựa chọn làm việc với sale một cách nghiêm túc và lịch sự.

Theo chị, môi giới có thời gian, mối quan hệ và kỹ năng thuyết phục khách hàng tốt hơn chủ nhà. Việc trả mức hoa hồng hợp lý, thậm chí cao hơn mặt bằng chung, không đáng kể so với giá trị của cả căn nhà, nhưng đổi lại là sự nhiệt tình và hiệu quả trong quá trình bán.

Dù chia sẻ nhiều kinh nghiệm, chị Thảo thừa nhận yếu tố quan trọng nhất vẫn là việc dọn dẹp và giữ nhà luôn sạch sẽ. Trong suốt 5 ngày tiếp khách và môi giới, căn nhà của chị gần như không có bụi.

Tuy nhiên, chị cũng thẳng thắn nhìn nhận một sự thật, nếu muốn bán nhà nhanh trong vài ngày, yếu tố mang tính quyết định cuối cùng vẫn là giá.

Theo chị, với cách chuẩn bị kỹ lưỡng, đa số căn nhà đều có thể bán được trong vòng vài chục ngày. Còn để chốt giao dịch chỉ trong 5 ngày, ngoài việc làm tốt mọi khâu, người bán cần sẵn sàng chấp nhận mức giá đủ hấp dẫn để người mua không muốn bỏ lỡ cơ hội.