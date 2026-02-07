Một cây mai vàng cổ thụ được chào bán với giá tiền tỷ đang gây xôn xao tại chợ hoa xuân Long Xuyên (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, mua sắm dịp Tết.

Cây mai vàng cổ thụ được rao bán tiền tỷ tại chợ hoa xuân Long Xuyên

Ông Nguyễn Văn Phương (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) – chủ nhân cây mai cho biết, cây cao khoảng 5,5m tính từ mặt chậu, tán rộng gần 7m. Phần gốc có hoành đo được khoảng 1,2m, tạo dáng thế vững chãi.

Theo ông Phương, cây mai được ông mua lại từ miền Trung cách đây khoảng 10 năm. “Đây là giống mai vàng, cây rất già, bộ cốt đẹp, thân chính tách nhánh cân đối, mang ý nghĩa con đàn cháu đống”, chủ nhân cây mai cho hay.

Vanh gốc cây mai khoảng 1,2m

Để đưa cây mai cổ thụ này từ vườn về trưng bày tại chợ hoa xuân Long Xuyên, ông Phương phải tốn nhiều thời gian và chi phí. Riêng tiền vận chuyển đã hơn 50 triệu đồng do cây có kích thước lớn, trọng lượng nặng và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình di dời.

Việc chăm sóc mai cổ thụ cũng đòi hỏi kỹ thuật và sự tỉ mỉ cao. Theo ông Phương, các khâu giữ ẩm, ổn định thân nhiệt, tránh sốc nắng và tuốt lá đúng thời điểm đều phải được thực hiện cẩn trọng để cây nở hoa đồng loạt, đúng dịp Tết.

Các thân cây lớn được quấn vải nhằm giữ độ ẩm

“Cây hoàn toàn nguyên bản tự nhiên, không cắt ghép hay chỉnh sửa. Đây là cây mai lớn nhất từ trước đến nay tôi đưa ra trưng bày tại chợ hoa xuân. Chính vì vậy mà tôi rao bán cây mai với giá 3,7 tỷ đồng. Có nhiều khách hỏi mua nhưng tôi vẫn chưa chốt vì chưa đạt mức giá mong muốn”, ông Phương chia sẻ.

Cây mai 'khủng' thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng

Gắn bó hơn 20 năm với nghề mua bán, chăm sóc mai cảnh, ông Phương cho biết dù từng trưng bày nhiều cây mai lớn, nhưng cây mai cổ thụ năm nay được xem là “độc nhất” từ trước đến nay, không chỉ tại chợ hoa xuân Long Xuyên mà còn hiếm gặp trên thị trường mai Tết ở miền Tây.

Cặp mai đỏ được rao bán 350 triệu đồng

Bên cạnh cây mai cổ thụ giá tiền tỷ, chợ hoa xuân Long Xuyên năm nay còn trưng bày nhiều cặp mai có dáng thế đẹp, giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng, góp phần tạo không khí sôi động, nhộn nhịp những ngày cận Tết.