Hằng năm, cứ khoảng 2 tháng trước tết Nguyên đán, tại xã Tạ An Khương (Cà Mau), cơ sở sản xuất tôm khô của anh Lê Tuấn Kiệt (29 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phú) luôn đỏ lửa.

Anh Kiệt cho biết, từ thời điểm này, lượng đơn đặt hàng tôm khô đất móng chim tăng mạnh, có thời điểm lên đến hàng trăm kg. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, cơ sở dự kiến tăng sản lượng gấp 3 so với ngày thường.

Nguyên liệu làm tôm khô móng chim được chủ cơ sở tuyển chọn khắt khe. Ảnh: T.T

Theo anh Kiệt, nguyên liệu làm tôm khô móng chim là tôm đất sống, được đánh bắt hoàn toàn tự nhiên. Loại tôm này có thịt ngọt, chắc, khi luộc chín cho màu đỏ tươi đẹp mắt - yếu tố quan trọng để tạo nên sản phẩm tôm khô cao cấp.

“Không phải con tôm nào cũng làm được tôm khô móng chim. Tôm phải khỏe, còn sống, vỏ không sát thì khi luộc, sấy mới giữ được dáng cong đẹp”, anh nói.

Nhân công sơ chế tôm để đóng gói. Ảnh: T.T

Ý tưởng làm tôm khô móng chim xuất phát từ chính những mẻ tôm khô truyền thống. Trong quá trình sản xuất, anh Kiệt nhận thấy chỉ khoảng 1-2% con tôm sau khi chế biến có dáng cong tự nhiên, phần thân uốn nhẹ như hình móng chim.

Nhận ra sự khác biệt và tính thẩm mỹ của sản phẩm, anh bắt đầu ấp ủ ý tưởng tách riêng dòng tôm này. Tuy nhiên, để biến ý tưởng thành sản phẩm thương mại, anh đã mất nhiều tháng thử nghiệm, điều chỉnh quy trình sản xuất nhằm đạt yêu cầu đồng thời về hình dáng, màu sắc và chất lượng.

Quy trình làm tôm khô móng chim được thực hiện kỹ lưỡng hơn nhiều so với tôm khô thông thường. Tôm sau khi được tuyển chọn kỹ từng con sẽ được rửa sạch, ướp đá khoảng 15 phút. Sau đó, tôm được luộc với số lượng ít trong khoảng 25 phút, nhằm kiểm soát nhiệt độ và giúp tôm chín đều, giữ được dáng cong tự nhiên.

Tôm khô móng chim Cà Mau là mặt hàng quà biếu được nhiều khách hàng ưa chuộng. Ảnh: T.T

Tiếp đến, tôm được đưa vào sấy khoảng 6 tiếng, rồi đem phơi nắng thêm 1-2 tiếng cho ráo trước khi tiến hành tách vỏ, phân loại và đóng gói. “Nhờ vậy, tôm khô sau khi hoàn thiện có mùi thơm tự nhiên, màu đỏ trong, thịt dẻo và vị ngọt đậm đà”, chủ cơ sở tiết lộ.

Quy trình cầu kỳ và tỷ lệ chọn lọc thấp, thời gian sản xuất tôm khô móng chim kéo dài hơn so với các loại tôm khô khác. Thay vào đó, sản phẩm có hình dáng bắt mắt, giữ trọn hương vị nguyên bản của con tôm đất tự nhiên.

“Tôm khô đất móng chim là sản phẩm tâm đắc nhất của cơ sở vì giữ được gần như trọn vẹn hương vị tự nhiên của con tôm. Sản phẩm ra mắt từ năm 2023, nhưng đến Tết năm 2024 mới thực sự được thị trường chú ý, có thời điểm không đủ nguyên liệu để làm”, anh Kiệt cho hay.

Giá bán tôm khô móng chim phụ thuộc lớn vào giá tôm đất sống – mặt hàng thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm.

Rất nhiều khách hàng tỏ ra bất ngờ khi giá bán cao hơn các loại tôm khô thông thường vài trăm nghìn đồng mỗi kg. Tuy nhiên, sau khi sử dụng, đa số đều đánh giá cao về chất lượng và sẵn sàng quay lại đặt mua.

Hiện tôm đất được thương lái thu mua tại vuông với giá khoảng 170.000 đồng/kg. Trung bình, để làm ra 1kg tôm khô móng chim cần từ 6-8 kg tôm sống, do hao hụt trong quá trình chế biến và chọn lọc.

Theo đó, tôm khô đất móng chim loại 1 có giá dao động từ 1,5 - 1,7 triệu đồng/kg; tôm sú móng chim từ 1,6 - 1,8 triệu đồng/kg, tùy thời điểm và chất lượng nguyên liệu. Bình quân mỗi tháng, cơ sở của anh Kiệt tiêu thụ khoảng 200kg tôm khô các loại; riêng dịp Tết, sản lượng dự kiến tăng gấp 3.

Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người làm nghề, tôm khô móng chim còn góp phần làm phong phú thêm bức tranh đặc sản Cà Mau, trở thành món quà Tết đậm chất miền sông nước, được nhiều người lựa chọn mang về trong những ngày đầu xuân.