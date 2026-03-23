Cách đây 3 năm, anh Phạm Nguyên Anh (trú tại phường Việt Hưng) mua ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger XLS làm phương tiện chở hoa tươi, đồ trang trí cho các chương trình hội nghị, tiệc cưới tại các phường nội đô của TP Hà Nội. Ngoài ra, xe còn phục vụ các nhu cầu đi lại của gia đình.

Khi Quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội có hiệu lực, xe tải (bao gồm cả ô tô bán tải mà anh Nguyên Anh đang sử dụng) chỉ được di chuyển trong nội đô vào khung giờ từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Anh Nguyên Anh phải tìm các loại phương tiện khác để thay thế.

Ô tô bán tải của anh Phạm Nguyên Anh. Ảnh: NVCC

“Tôi đã tính toán đến việc chở đồ bằng ô tô con nhưng một số đồ trang trí cồng kềnh không thể xếp vừa xe. Nếu tôi thuê xe tải thì lại vướng giờ cấm. Trong khi đó, phương án chở đồ bằng xe máy sẽ làm giá dịch vụ tăng lên”, anh Nguyên Anh chia sẻ.

Theo anh Nguyên Anh, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, việc xé lẻ hàng hóa để vận chuyển thành nhiều chuyến chắc chắn sẽ làm chi phí tăng theo. Anh cũng không lựa chọn sử dụng xe ba bánh vì loại phương tiện này đã bị cấm lưu thông ở Hà Nội.

"Trước mắt, tôi không dùng ô tô bán tải để đi lại trong phố nữa, còn về lâu về dài thì vẫn cố gắng tìm phương án thay thế", anh Nguyên Anh nói.

Biển chỉ dẫn phương tiện được đặt tại một số tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Phương

Tương tự, anh Nguyễn Trung Thực (trú tại xã Thạch Thất) cũng thường xuyên sử dụng ô tô bán tải để chở máy móc, lắp đặt đồ gỗ trong khu vực nội đô. Sau khi biết ô tô của mình thuộc nhóm xe tải chỉ được đi vào phố trong thời gian nhất định, anh rất lo lắng.

“Để đảm bảo công việc không bị gián đoạn, tôi có lẽ phải đi xe máy và tiếp tục tìm phương án thay thế ô tô bán tải đang sử dụng”, anh Thực chia sẻ.

Anh Thực mong muốn cơ quan chức năng xem xét thu hẹp thời gian cấm ô tô bán tải hoặc chỉ cấm ở một số tuyến phố có diện tích mặt đường nhỏ để tạo điều kiện cho những chủ phương tiện như anh.