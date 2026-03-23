Ngày 23/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã thông tin về thắc mắc của chủ phương tiện nhận được thông báo “phạt nguội” vượt đèn đỏ khi đưa người nhà đi cấp cứu.

Đại diện Cục CSGT cho biết, tại khoản 11 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “tình thế cấp thiết” là tình thế của cá nhân, tổ chức vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Như vậy, trong tình huống đưa người đi cấp cứu mà người điều khiển phương tiện buộc phải vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như vượt đèn đỏ, đi vào làn đường dừng xe khẩn cấp... để rút ngắn thời gian đưa người bệnh đến bệnh viện thì có thể được xem xét là tình thế cấp thiết.

Cục CSGT khẳng định nếu tài xế vượt đèn đỏ để chở người đi cấp cứu sẽ không bị phạt.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, trường hợp dừng chờ đèn đỏ, phía sau có xe ưu tiên như xe cấp cứu hoặc xe cứu hỏa, xung quanh chật xe thì có thể điều khiển phương tiện đi qua vạch dừng, rồi đi sát vào lề đường bên phải để nhường đường cho xe ưu tiên đi qua; cũng được xem là tình thế cấp thiết.

“Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định không xử phạt đối với việc thực hiện hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết”, đại diện Cục CSGT khẳng định.

Đại diện Cục CSGT cho biết, đối với trường hợp nhận được thông báo “phạt nguội” mà xét thấy việc vi phạm là do thực hiện trong tình thế cấp thiết thì tài xế hoặc chủ phương tiện cần mang các giấy tờ liên quan đến bản thân và phương tiện đến cơ quan CSGT. Đồng thời, mang theo các tài liệu chứng minh việc vi phạm trong tình thế cấp thiết (video clip, ảnh, chứng từ...).

Lực lượng CSGT sẽ tiếp nhận, xác minh, làm rõ vụ việc; nếu xác định đúng là tình thế cấp thiết thì sẽ không xử phạt.