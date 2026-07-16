Trước đó, người phụ nữ thi thoảng xuất hiện tiểu buốt, đau vùng hông lưng nhưng chủ quan không đi khám, trì hoãn điều trị. Đến khi biểu hiện ngày càng trầm trọng, người bệnh mới đến viện thì đã muộn.

Tại bệnh viện, kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy sỏi niệu quản trái đoạn 1/3 trên kích thước khoảng 10×20mm gây tắc nghẽn đường tiết niệu, khiến thận trái ứ nước nặng, nhu mô giãn mỏng, không còn khả năng bảo tồn. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ quả thận mất chức năng.

Các bác sĩ tiến hành nội soi cắt bỏ quả thận đã hỏng. Ảnh: BVCC

BSCKI Lưu Hồng Phong, Phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, phần lớn các trường hợp sỏi tiết niệu nếu được phát hiện sớm đều có thể điều trị bằng phương pháp ít xâm lấn như tán sỏi thận qua da hoặc tán sỏi bằng nội soi ống mềm kết hợp laser, giúp bảo tồn chức năng thận. Chỉ khi người bệnh đến viện quá muộn, thận đã mất chức năng và không còn khả năng bảo tồn thì mới phải chỉ định cắt thận.

Qua trường hợp này, bác sĩ Phong khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu như đau vùng hông lưng, đau quặn thận, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra máu hoặc sốt kèm đau vùng hông lưng. Khi xuất hiện các triệu chứng trên, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển gây tổn thương thận không thể hồi phục.