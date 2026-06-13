Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh - Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam khoa, Bệnh viện E (Hà Nội), sỏi thận là tình trạng các khoáng chất và muối trong nước tiểu cô đặc lại, kết tinh thành các khối cứng như đá bên trong thận. Sỏi có thể nhỏ như hạt cát hoặc lớn bằng quả bóng golf, thường gây đau quặn và cản trở đường tiết niệu khi di chuyển.

Quan niệm uống nhiều nước làm mòn sỏi thận khá phổ biến nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Nhiều người đang nhầm lẫn giữa việc phòng ngừa sỏi thận và điều trị sỏi thận.

Bác sĩ Thịnh cho biết, uống đủ nước là biện pháp rất quan trọng để phòng ngừa sỏi thận. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, nước tiểu sẽ loãng hơn, làm giảm nồng độ các chất dễ kết tinh thành sỏi như canxi, oxalat hay axit uric. Nhờ đó, các tinh thể nhỏ có thể được đào thải ra ngoài trước khi kết tụ thành sỏi lớn.

Uống nước đủ ngừa sỏi thận. Ảnh: Freepik.

Ngoài ra, một số loại nước như nước chanh hoặc nước cam chứa citrat - chất có khả năng làm giảm nguy cơ tái phát một số loại sỏi canxi. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ dự phòng, không có tác dụng làm tan sỏi đã hình thành.

"Nếu viên sỏi đã xuất hiện và được nhìn thấy rõ trên siêu âm, X-quang hoặc CT, việc uống nhiều nước sẽ không làm sỏi tan đi", bác sĩ Thịnh nhấn mạnh.

Đối với những viên sỏi nhỏ, chưa gây tắc nghẽn đường tiết niệu, người bệnh thường được khuyến cáo uống khoảng 2-3 lít nước mỗi ngày, kết hợp vận động thể lực để hỗ trợ sỏi tự đào thải. Một số trường hợp có thể sử dụng thêm thuốc hoặc các sản phẩm thảo dược theo chỉ định của bác sĩ.

Tuy nhiên, với các trường hợp sỏi lớn, gây đau quặn thận, tiểu máu, nhiễm trùng, sốt hoặc dẫn đến tình trạng thận ứ nước, ứ mủ, việc chỉ uống nhiều nước sẽ không giải quyết được bệnh.

Đáng lưu ý, nếu sỏi đang gây tắc nghẽn đường tiết niệu cấp tính, việc cố gắng uống quá nhiều nước khi chưa được bác sĩ thăm khám có thể khiến tình trạng đau tăng lên. Nguyên nhân là nước tiểu được tạo ra nhiều hơn nhưng không thoát ra được do đường dẫn lưu bị chặn, làm áp lực trong thận tăng cao.

Bác sĩ Thịnh khuyến cáo, uống đủ nước là thói quen tốt phòng ngừa sỏi thận và giảm nguy cơ tái phát, nhưng không phải là phương pháp làm tan sỏi. Khi đã được chẩn đoán có sỏi thận, người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá để quyết định theo dõi, dùng thuốc hay can thiệp điều trị phù hợp, tránh chủ quan khiến bệnh tiến triển nặng.