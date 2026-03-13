Cặp đôi Trần Đức Hoàng (SN 1998, quê Bình Dương, nay là TPHCM) và Diệp Thị Hồng Thắm (SN 2001, giáo viên Tiếng Anh người Khmer, quê Trà Vinh, nay là tỉnh Vĩnh Long) mang đến chương trình Vợ chồng son số mới nhất câu chuyện tình yêu thú vị với những chia sẻ về phong tục cưới hỏi độc đáo của đồng bào Khmer.

Cặp đôi có chuyện tình yêu thần tốc. Ảnh cắt từ clip

Cặp đôi quen nhau vào năm 2020 khi Hoàng đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi.

Trong lần Thắm ghé mua đồ, Hoàng ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, có phần cá tính của cô nên xin làm quen.

Sau một ngày nhắn tin trò chuyện, Hoàng quyết định tỏ tình. Anh gửi tin nhắn cho Thắm: “Làm bạn gái anh nha”. Thắm khi ấy dù chưa xác định chuyện lâu dài nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Trong buổi đầu hẹn hò, Thắm càng thêm rung động trước Hoàng. Cô thấy anh ăn mặc chỉn chu, xức nước hoa thơm phức, cách cư xử cũng lịch sự, tế nhị nên càng thêm tin tưởng vào anh chàng.

“Tôi tính quen anh cho vui, khi nào hết vui thì chia tay. Không ngờ, chúng tôi đã ‘vui’ đến năm thứ 6 rồi”, Thắm hài hước kể.

Thắm rung động trước vẻ ngoài điển trai của Hoàng. Ảnh cắt từ clip

Lần đưa Hoàng về ra mắt, Thắm khá lo lắng, hồi hộp, tuy nhiên, kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi. Mẹ Thắm rất hài lòng khi chàng rể tương lai có vẻ ngoài điển trai, cư xử lễ phép.

“Lần đó tôi hoang mang lắm vì mọi người nói tiếng Khmer. Tôi không hiểu mọi người nói gì, cứ ngơ ngơ như vậy, rồi phải nhờ vợ phiên dịch.

Mọi người bên nhà vợ tiếp đón tôi nồng nhiệt, đồ ăn thì ngon. Mẹ vợ chu đáo nên tôi không cảm thấy có gì trở ngại. Tôi 'hòa tan' luôn”, Hoàng kể.

Mẹ Hoàng cũng ủng hộ chuyện tình yêu của cặp đôi. Sau 5 năm yêu, cặp đôi quyết định làm đám cưới.

Hoàn cảnh gia đình của cặp đôi khá giống nhau khi bố mất sớm, chỉ còn mẹ. Mẹ Thắm và mẹ Hoàng cùng tuổi, hợp nhau trong nhiều chuyện. Tuy nhiên, trong chuyện chọn ngày cưới cho các con, họ đã không thể thống nhất.

“Vợ chồng tôi xem lịch dương để đặt các dịch vụ cưới, mẹ đẻ tôi xem lịch của người Khmer, mẹ chồng tôi thì xem lịch âm. Chúng tôi không biết tiệc cưới nên tổ chức ngày nào.

Cuối cùng, chúng tôi tổ chức hai đám cưới ở Trà Vinh và TPHCM. Phong tục, nghi thức cưới hỏi ở hai bên hoàn toàn khác nhau”, Thắm kể.

Hoàng choáng ngợp trước đám cưới nhiều nghi thức của nhà gái. Ảnh cắt từ clip

Thắm chia sẻ, phong tục cưới hỏi truyền thống của người Khmer có rất nhiều nghi thức. Mâm lễ bao gồm 36 lễ vật (hoa quả, nước ngọt, trầu cau...). Riêng cau phải chuẩn bị cả buồng và có cả hoa cau.

“Buồng cau đó tượng trưng cho người phụ nữ mang thai. Chúng tôi quan niệm, khi xẻ hoa cau ra mà bên trong có trái thì chuyện con cái sẽ tốt đẹp. Bởi vậy, ngoại của tôi phải đi lựa từng cây cau để chọn được buồng đẹp nhất”, Thắm kể.

Đám cưới ở Trà Vinh được tổ chức linh đình trong 3 ngày. Khoảng 4h, cô dâu chú rể phải thức dậy để đón bình minh, thực hiện nghi thức cột tay xe duyên... Sau đó, họ làm lễ vái lạy từ sáng đến trưa. Hoàng kể, anh không trụ được việc quỳ quá lâu nên cuối cùng phải ngồi lạy.

“Quả thực, tôi cũng có chút ngợp và mệt. Hai vợ chồng động viên nhau ‘cố gắng lên, sắp xong rồi’”, Hoàng chia sẻ.

Thắm nói luôn mong muốn có một lễ cưới chu đáo theo nghi thức truyền thống của người Khmer. Bởi vậy, trước khi cưới cô từng nói với Hoàng: “Em muốn anh sẵn sàng làm chồng, làm chú rể. Em cũng muốn mình có đủ kinh phí để có thể chuẩn bị đám cưới chu toàn với đầy đủ thủ tục, nghi thức...”. Và Thắm đã được như ý nguyện.

Hôn nhân của cặp đôi thời gian qua rất bình yên, suôn sẻ. Trước những khuyết điểm của nhau, họ sẵn sàng chấp nhận và nhẹ nhàng góp ý.

Cách đây không lâu, cặp đôi đón nhận tin vui có em bé đầu lòng. Họ đang chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ kinh tế đến tâm lý để chào đón thành viên mới.