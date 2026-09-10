Cựu tài xế taxi 78 tuổi đẫ quét lá rụng trong bãi đậu xe ở Ang Mo Kio trong suốt 8 năm qua. Ảnh: Lianhe Zaobao

Sau khi nghỉ hưu, Chen Jinhe (hiện 78 tuổi) là một cựu tài xế taxi ở Singapore, đã dành 8 năm tự nguyện quét dọn bãi đỗ xe tại Ang Mo Kio mỗi ngày. Với ông, nhìn thấy khu vực sạch sẽ là một niềm vui.

Ông Chen từng có 35 năm làm tài xế taxi và nghỉ việc vào năm 2015. Ông cho biết, trước đây ông thường xuyên ở ngoài đường nên sau khi nghỉ hưu, ông không quen với việc chỉ ngồi ở nhà, theo Asia1.

Một video lan truyền trên mạng xã hội hôm 6/9 cho thấy ông Chen mặc trang phục giản dị, cầm chổi và hốt rác, cần mẫn quét dọn tại một bãi đỗ xe.

Ban đầu, ông giúp quét dọn một câu lạc bộ dành cho người cao tuổi ở tầng trệt một tòa nhà HDB. Sau đó, ông bắt đầu quét dọn cả bãi đỗ xe ngoài trời gần đó. Hiện mỗi ngày, ông dành hơn 2 giờ để quét lá rụng.

Ông Chen cho biết không muốn nhìn bãi đỗ xe phủ đầy lá rụng nên đã tự mình cầm chổi lên quét. Công việc này không có người thuê, không có tiền công, nhưng lại cho ông sự chủ động về thời gian. Ông có thể quét dọn bất cứ lúc nào thuận tiện và vẫn có thể sắp xếp thời gian để đón các cháu.

Phần lớn dụng cụ quét dọn được ông Chen tự mua. Ông cũng tận dụng những thùng carton lấy từ nhiều nơi để đựng lá rụng. Khi thấy những chiếc chổi cũ bị người dân bỏ đi nhưng vẫn còn dùng được, ông sẽ nhặt về sử dụng tiếp.

“Lông chổi không được quá dài, nên sau khi mua tôi phải cắt bớt. Lông chổi cũng không được quá mềm, nếu không sẽ khó sử dụng”, ông chia sẻ.

Điều khiến ông duy trì công việc này suốt nhiều năm là cảm giác hài lòng khi nhìn thấy mặt đất sạch sẽ.

“Nhìn thấy mặt đất sạch sẽ, tôi cảm thấy rất mãn nguyện và rất vui”, ông nói.

Ông cũng cho biết khi còn làm tài xế taxi, ông hiếm khi tập thể dục và từng có bụng khá lớn. Từ khi bắt đầu quét dọn, ông đùa rằng quét lá rụng thậm chí còn giúp mình giảm cân.

Năm 2021, ông Chen được trao một giải thưởng cộng đồng tại lễ trao Giải thưởng Cống hiến Lâu dài và Cộng đồng nhờ những cống hiến và đóng góp của mình.

Gia đình ông từng lo lắng khi thấy ông thường xuyên làm việc dưới nắng, khiến làn da ngày càng rám hơn, có thể làm tăng nguy cơ ung thư da. Dù vậy, ông Chen cho rằng việc quét dọn giúp mình vừa vận động cơ thể vừa được tiếp xúc với ánh nắng.

"Miễn là sức khỏe còn cho phép, tôi sẽ tiếp tục quét. Tôi sẽ quét cho đến khi không thể đi lại được nữa, cho đến khi không còn sức", ông nói.