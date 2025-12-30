Năm 2025, mạng xã hội không chỉ chú ý đến sự xa hoa, lộng lẫy của những đám cưới “khủng” mà còn dành nhiều quan tâm cho những khoảnh khắc xúc động, chạm đến trái tim người xem trong ngày trọng đại của các đôi trẻ.

Vượt lên sự nổi tiếng nhất thời, những khoảnh khắc ấy đã biến các đám cưới năm 2025 thành những câu chuyện đẹp về tình thân, tình yêu và sự gắn kết bền chặt.

Chú rể ở Hưng Yên bật khóc trong đám cưới

Trong đám cưới tổ chức ngày 13/4, khoảnh khắc chú rể Trần Văn Tiến (SN 1997, quê Hưng Yên) nghẹn ngào thắp hương gia tiên trước giờ đi rước dâu đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Chú rể rơi nước mắt trong ngày cưới

Hai năm trước, mẹ anh mất vì ung thư dạ dày nên ngày trọng đại Tiến không khỏi tủi thân khi vắng bóng mẹ. Đặc biệt, câu nói của chị gái lúc cài hoa cưới: “Lẽ ra người cài hoa cho em là mẹ…” đã khiến chú rể không kìm nén được mà bật khóc.

Tiến chia sẻ, mẹ anh cả đời lam lũ, làm việc vất vả để nuôi anh khôn lớn, trưởng thành. Bà luôn mong chứng kiến con trai xây nhà, cưới vợ nhưng vì bệnh nặng mà không thể. Thương nhớ mẹ, anh đã rơi nước mắt trong ngày trọng đại của mình.

Sau phút nghẹn ngào, được người thân động viên, Tiến lấy lại tinh thần để hoàn thành lễ cưới trọn vẹn. Loạt hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc xúc động này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự đồng cảm của mọi người.

Trước đó, hành trình xây nhà báo hiếu cha mẹ của Tiến nhận được nhiều sự quan tâm. Sinh ra trong gia đình thuần nông ở Hưng Yên, Tiến ấp ủ ước mơ xây cho bố mẹ căn nhà khang trang thay thế căn nhà 2 gian dột nát.

Năm 2019, anh sang Nhật Bản lao động. Đến năm 2024, Tiến hoàn thành tâm nguyện xây căn nhà 2 tầng trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng để báo hiếu người cha 70 tuổi.

Cô dâu òa khóc khi anh trai bị hội chứng Down tặng vàng cưới

Khoảnh khắc anh trai mắc hội chứng Down trao quà cưới cho em gái – cô dâu Mỹ Tiên (SN 1999, quê Bình Định, nay thuộc Gia Lai) trong đám cưới tổ chức ngày 7/2 khiến nhiều người xúc động.

Anh trai của Tiên tên Khởi (SN 1993) mắc hội chứng Down bẩm sinh, gặp khó khăn trong việc nói năng và viết lách, nên nghỉ học từ sớm. Dù gặp khó khăn trong giao tiếp nhưng Khởi luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho gia đình.

Cô dâu xúc động khi được anh trai mắc hội chứng Down tặng vàng trong ngày cưới

Từ nhỏ, Khởi chăm sóc bò, lợn, nhặt ve chai kiếm tiền phụ giúp cha mẹ và dành dụm mua vàng. Khi biết em gái lấy chồng, anh nhiều lần nói sẽ tặng em 1 chỉ vàng. Và cuối cùng, anh đã thực hiện được lời hứa đó.

Trong lễ cưới, Khởi run run cầm hộp vàng bước lên sân khấu trao cho em gái. Khoảnh khắc đó, anh không kìm nén được mà bật khóc, khiến cả khán phòng xúc động.

Trong suốt hôn lễ, Khởi luôn dõi theo, giúp em gái mở lối đi lên sân khấu. Sau ngày cưới, anh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han, dặn em chăm sóc tốt cho bản thân.

Ông bố đơn thân ở Nghệ An bật khóc tiễn con gái về nhà chồng

Hình ảnh ông bố ở Nghệ An bật khóc tiễn con gái về nhà chồng khiến nhiều người xúc động trên mạng xã hội vào tháng 9/2025. Ông là Nguyễn Văn Lạc (SN 1971, trú ở xã Nhân Hòa) - người đã có 20 năm “gà trống nuôi con” sau khi vợ mất vì tai nạn giao thông.

Ngày con gái thứ hai lên xe hoa, về nhà chồng cách nhà gần 130km, ông Lạc vừa mừng vì con tìm được bến đỗ bình yên, vừa xúc động khi con rời xa vòng tay gia đình. Khoảnh khắc tiễn con về nhà chồng, ông không kìm nén được mà bật khóc nức nở.

Ông bố đơn thân bật khóc tiễn con gái về nhà chồng

Suốt 20 năm qua, ông Lạc làm đủ nghề để nuôi 4 người con khôn lớn, luôn giấu đi nhọc nhằn để các con có tuổi thơ trọn vẹn. “Một mình gánh vác kinh tế cũng lam lũ, vất vả nhưng tôi hiếm khi kêu ca với các con. Tôi muốn các con có tuổi thơ vô tư, đẹp đẽ và khi trưởng thành thì tự tin về gia đình cũng như bản thân mình”, ông Lạc chia sẻ với VietNamNet.

Khoảnh khắc ông bố Nghệ An lặng lẽ dặn dò con gái trước giờ xuất giá rồi bật khóc theo con đã chạm đến trái tim cộng đồng mạng, trở thành một trong những hình ảnh xúc động nhất mùa cưới năm 2025.

Xúc động trước lời chúc phúc của anh trai khiếm thính

Trong lễ cưới của Nguyễn Quang Nhựt (SN 1997, quê Đồng Nai) và Nguyễn Minh Thư (SN 1997, quê Lâm Đồng) tổ chức ngày 30/11, lời chúc phúc bằng ngôn ngữ ký hiệu của anh trai chú rể đã khiến cả hôn trường lặng đi vì xúc động.

Anh trai khiếm thính chúc phúc em trai bằng ngôn ngữ ký hiệu

Anh trai của Quang Nhựt là Vũ Thiện (SN 1994) bị khiếm thính bẩm sinh. Trong đám cưới em trai, Thiện đã dùng ngôn ngữ ký hiệu để kể lại kỷ niệm tuổi thơ của hai anh em và gửi lời chúc đến cô dâu, chú rể.

Anh nói: “Chúc hai em luôn hạnh phúc, cùng nhau sống đến già, đi chung một con đường”.

Trong khoảnh khắc đó, chú rể Quang Nhựt vừa lắng nghe vừa “phiên dịch” lời chúc của anh trai cho quan khách. Có lúc anh bật cười, có lúc rưng rưng xúc động, cô dâu Minh Thư cũng không giấu được nước mắt. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem.

Khoảnh khắc xúc động trong đám cưới Quang Nhựt

Quang Nhựt cho hay, đối với anh, anh trai khiếm thính luôn là tấm gương sáng về nghị lực, sự bền bỉ và tấm lòng yêu thương gia đình. Vì muốn giao tiếp và thấu hiểu anh trai nhiều hơn, Nhựt đã chủ động học ngôn ngữ ký hiệu. Đến hiện tại, anh đã có thể là “phiên dịch viên” đặc biệt của anh trai.