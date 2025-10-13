Trận mưa lũ lịch sử những ngày đầu tháng 10 đã khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên ngập sâu, hàng trăm hộ dân và cơ sở kinh doanh rơi vào cảnh điêu đứng. Trong đó, cửa hàng thời trang của chị Nguyễn Trang – nằm tại đường Bến Tượng là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sau khi nước rút, toàn bộ hàng hóa, nội thất và thiết bị của cửa hàng đều chìm trong lớp bùn dày, hư hỏng hoàn toàn.

Từ bức ảnh được chị Trang chia sẻ, có thể thấy rõ mức độ tàn phá khủng khiếp của trận lũ. Quần áo, túi xách và giày dép dính đầy bùn đất, ngổn ngang trên nền nhà. Các giá treo, kệ gỗ và thiết bị trang trí đều bị ngấm nước, cong vênh, hư hại. Dấu vết nước ngập vẫn còn in đậm trên tường, cao đến gần vai người lớn, minh chứng cho mực nước dâng cao bất thường.

“Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi lội nước sang tới cửa hàng, tôi chỉ muốn ngất luôn chứ không phải khóc nữa. Bao nhiêu công sức, tiền bạc, của cải thế là xong, không cứu vớt được gì nữa rồi”, chị Trang nghẹn ngào nói.

Trận mưa lũ lịch sử ở Thái Nguyên khiến shop thời trang của chị Nguyễn Trang ngập sâu trong bùn đất.

Hai năm qua, cửa hàng của chị Trang đã hai lần chịu ngập nặng, trong đó năm 2024 từng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Khi ấy, thiệt hại hàng trăm triệu đồng, nhưng chị vẫn cố gắng vực dậy, làm lại từ đầu. “Yagi năm ngoái còn làm lại được, năm nay thì không biết bắt đầu từ đâu. Chuyển shop được hai năm mà 'ăn' hai trận lụt to, vô số lần ngập nhỏ”, chị kể.

Theo chị, toàn bộ hàng hóa mới nhập về đều bị hư hỏng, ước thiệt hại gần một tỷ đồng. “Tôi kinh doanh shop thời trang đã hơn 5 năm, bán online 10 năm. Lúc mới mở cửa hàng năm 2020, quầy còn nhỏ thì dịch covid tới, phải giãn cách xã hội. Chuyển quầy mới được 2 năm thì 2 năm gặp bão. Gia đình không giàu có, chúng tôi tự tay kiếm được từng đồng, tích cóp gây dựng dần lên. Mất mát, tổn thất thực sự là rất tiếc”, chị Trang tâm sự.

Tất cả hàng hoá quần áo, túi xách... ngập nước, bùn lầy đều không thể cứu vãn được.

Giữa những lời hỏi han, động viên từ bạn bè và khách hàng, chị Trang vẫn giữ tinh thần mạnh mẽ. Chị cho biết, nhiều người thân, bạn bè, đối tác thấy shop chị bị tổn thất khá nặng nên đã ủng hộ tiền. Nhưng chị từ chối không nhận, vì nghĩ nhiều người còn mất mát, vất cả hơn nhiều sau trận lũ vừa qua. "Tôi sẽ cố gắng lấy lại tinh thần, làm lại được thôi. Chẳng có gì quật ngã được, có lẽ ông trời đang thử thách chúng ta....”, chị Trang tự trấn an mình.

Đợt lũ vừa qua được đánh giá là một trong những trận ngập nghiêm trọng nhất ở Thái Nguyên trong nhiều năm gần đây. Các tuyến phố ở khu vực trung tâm như Lương Ngọc Quyến, Dương Tự Minh, Nha Trang… chìm trong biển nước. Không ít hộ kinh doanh nhỏ phải chịu thiệt hại lớn do hàng hóa, thiết bị bị hư hỏng, đặc biệt là các cửa hàng ở tầng trệt.

Với chị Nguyễn Trang, lần mất trắng này không chỉ là thiệt hại về vật chất, mà còn là cú sốc tinh thần sau nhiều năm chắt chiu, gây dựng thương hiệu. Thế nhưng, giữa đống bùn đất và ngổn ngang hàng hoá hư hỏng, chị vẫn không gục ngã. “Đợi ổn định tinh thần rồi tôi sẽ làm lại, dù là từ con số âm”, chị nói.