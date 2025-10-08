Chiều 8/10, ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có thông tin về diễn biến đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại một số tỉnh khu vực Việt Bắc, đồng bằng sông Hồng.

Nguyên nhân mưa lũ, ngập lụt

Theo ông Lê Ngọc Quyền, sáng sớm 6/10, bão số 11 (Matmo) sau khi đi vào đất liền khu vực Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến đêm cùng ngày, tâm vùng áp thấp này có vị trí trên khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Bộ.

Đêm 6 đến chiều 7/10, do đới gió Đông Nam hoạt động mạnh từ mặt đất lên đến trên 5.000m kết hợp với đới gió Tây Nam từ Vịnh Bengan đi lên hình thành vùng hội tụ gió kinh hướng trên khu vực vùng núi và trung du khu vực Việt Bắc, gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Làng Lỷ, xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn là một trong nhiều ngôi làng bị nước lũ tấn công nhấn chìm hoàn toàn. Ảnh: Quynh Anh - Roi

Ông Quyền thông tin, ghi nhận lượng mưa trong 36 giờ (từ 7h ngày 6/10 đến 19h ngày 7/10) tại Thái Nguyên phổ biến 200-400mm, một số nơi lớn hơn như tại Đồng Hỷ 596mm, Nam Hòa 554mm, phường Phan Đình Phùng 514mm...

Tại Cao Bằng, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi lớn hơn như: Xuân Trường 293mm, Nguyên Bình 273mm, Minh Tâm 266mm... Tại Lạng Sơn, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi lớn hơn như Yên Bình 334mm, Tân Tri 290mm, Thiên Tân 279mm...

"Trong vòng 36 giờ, lượng mưa ghi nhận đã vượt mức trung bình của cả tháng 10 nhiều năm qua. Mưa lớn lại xảy ra trong thời gian ngắn, kết hợp với địa hình dốc từ Bắc xuống Nam, cùng hệ thống sông có lòng hẹp và uốn lượn nhiều, khiến nước thoát chậm. Hệ quả là, khi nước ở trên dồn xuống nhanh, nước ở bên dưới không kịp thoát nên các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã xảy ra ngập lụt nghiêm trọng và lũ lớn trong những ngày qua", ông Quyền lý giải.

Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh: Lũ vượt lịch sử

Mưa lớn dồn dập khiến lũ trên các sông ở Bắc Bộ dâng nhanh, nhiều nơi đã vượt mức từng ghi nhận trong lịch sử. Cụ thể, ông Quyền cho biết, trong 24 giờ qua, các sông Gâm, Giang, Cầu, Thương, Trung, Bắc Giang thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, mực nước lên cao, đỉnh lũ nhiều trạm vượt mức báo động (BĐ)3.

Tại xóm Soi Cốc (phường Trung Thành, Thái Nguyên), mực nước sông Cầu dâng cao cũng đã gây ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng đến các tổ dân phố: Bến Cả, Đồng Lẩm, Đình Phú Cốc, Lợi Bến, Tân Thịnh 1, Tiến Bộ, Thanh Vân, khoảng 400 hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Bảo Khánh

Đặc biệt, mực nước đỉnh lũ tại trạm Gia Bảy (sông Cầu) ở Thái Nguyên là 29,9m trên BĐ3 là 2,9m, trên lũ lịch sử 1,09m; trạm Hữu Lũng (sông Trung) ở Lạng Sơn là 24,31m, trên BĐ3 là 5,31m, trên lũ lịch sử 1,77m; trạm Cầu Sơn (sông Thương) ở Bắc Ninh 17,97m, trên BĐ3 là 1,97m, trên mức lịch sử 0,36m.

Ông Quyền thông tin, hiện nay, mực nước các sông có xu hướng xuống. Riêng các sông ở Bắc Ninh đang lên và có khả năng đạt đỉnh trong tối nay đến sáng mai (9/10). Đỉnh lũ trên sông Cầu vượt BĐ3 khoảng 1m, sông Thương vượt BĐ3 từ 1,5-2m và vượt lịch sử từ 0,3-0,5m. Sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục lên chậm và có khả năng đạt đỉnh vào chiều tối nay.

Diễn biến mưa lũ, ngập lụt

“Theo nhận định của chúng tôi, trong một vài ngày tới, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ chuyển biến tích cực. Trời có nắng, mưa rào và giông chỉ xuất hiện rải rác ở một vài nơi, và không còn khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng”, ông Quyền nói.

Tuy nhiên, do nước trên các sông xuống chậm nên tình trạng ngập lụt ở các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn còn kéo dài, trong đó đặc biệt là Thái Nguyên và Bắc Ninh có thể từ 3-4 ngày. Cụ thể:

Thái Nguyên: Ngập lụt sâu trên diện rộng kéo dài từ 3-4 ngày, có nơi còn lâu hơn, xảy ra tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như: Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh, Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến, Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thụy, Phú Bình, Kha Sơn, Đại Từ, Phú Lạc, Nam Cường, Ba Bể, Chợ Rã, Hiệp Lực, Na Rì, Văn Lang, Cường Lợi, Côn Minh, Xuân Dương, Bắc Kạn, Yên Bình, Chợ Mới…

Bắc Ninh: Ngập lụt sâu trên diện rộng cũng khả năng từ 3-4 ngày, có nơi lâu hơn tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như: Tam Tiến, Xuân Lương, Yên Thế, Mỹ Thái, Đồng Kỳ, Lạng Giang, Xã Kép, Tiên Lục, Tân Yên, Tiền Phong, Bắc Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang, Yên Trung, Tam Đa, Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy...

Cao Bằng: Ngập lụt sâu trên diện rộng từ 1-2 ngày, có nơi lâu hơn tại nhiều khu vực thuộc các khu dân cư ven sông xã Hòa An, phường Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang, xã Phục Hòa…

Lạng Sơn: Ngập lụt sâu trên diện rộng từ 2-3 ngày, có nơi lâu hơn tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh…