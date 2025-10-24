Sáng 24/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, qua công tác nắm tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn và tiếp nhận tố giác của người dân về một số đối tượng sử dụng ma túy, công an các xã đã chủ động tổ chức lực lượng xác minh, bắt giữ và điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan.

Cụ thể, tại xã Than Uyên, lực lượng công an đã phát hiện 7 đối tượng dương tính với ma túy, gồm: Nguyễn Văn Trọng (33 tuổi), Hà Văn Vẫn (35 tuổi), Phùng Tiến Thành (28 tuổi), Lường Văn Tuân (36 tuổi), Lù Văn Liến (51 tuổi), Hà Văn Khín (35 tuổi) và Lò Văn Quyết (31 tuổi).

Căn cứ kết quả giám định, ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng nêu trên.

7 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an Lai Châu

Tương tự, Công an xã Pắc Ta cũng phát hiện 5 đối tượng dương tính với ma túy. Sau khi có kết luận giám định, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả 5 trường hợp.

Siết chặt quản lý, răn đe người sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 25/6/2025, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật số 86/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Điểm mới đáng chú ý nhất là việc bổ sung Điều 256a – “Tội sử dụng trái phép chất ma túy”, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, với mức hình phạt từ 2-3 năm tù, và từ 3-5 năm tù đối với trường hợp tái phạm.

Việc áp dụng nghiêm quy định nêu trên được xem là bước đi quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng tái nghiện, đặc biệt ở nhóm người đang trong quá trình điều trị Methadone hoặc quản lý sau cai nghiện.

Tại Lai Châu, chỉ sau chưa đầy 4 tháng kể từ khi Điều 256a có hiệu lực, công an các đơn vị, địa phương đã khởi tố 37 vụ, 43 bị can, cho thấy hiệu quả rõ rệt của điều luật trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, những kết quả bước đầu này khẳng định hiệu quả của Điều 256a trong thực tiễn, tạo tác động răn đe mạnh mẽ, nhất là đối với nhóm người lợi dụng chính sách điều trị, cai nghiện để tiếp tục sử dụng ma túy.

Song song với xử lý hình sự, các địa phương cũng đang tăng cường tuyên truyền, giám sát người nghiện sau cai, phối hợp chặt chẽ giữa công an xã, cơ quan y tế và gia đình nhằm phòng ngừa tái nghiện.

Việc thực thi nghiêm Điều 256a không chỉ thể hiện quyết tâm làm sạch địa bàn, mà còn góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội, nhất là tại các khu vực vùng cao, biên giới – nơi tệ nạn ma túy từng là vấn đề nhức nhối nhiều năm qua.