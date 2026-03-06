Theo bản công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) cho biết ngày 4/3 vừa qua, doanh nghiệp đã nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV.

Bản công bố này cho thấy hai lãnh đạo của tổng công ty bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Ông Vũ Thế Phiệt sinh năm 1973, trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông bắt đầu công tác trong lĩnh vực hàng không từ năm 1995, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng trong hệ thống cảng hàng không.

Giai đoạn 2012–2017, ông giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, một trong những sân bay lớn nhất cả nước.

Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc và đến tháng 8/2018 giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Tháng 9/2024, ông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV.

Chủ tịch HĐQT ACV Vũ Thế Phiệt. Ảnh: ACV

Ngày 25/2/2026, ACV thông báo bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay thế ông Vũ Thế Phiệt.

ACV hiện có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, là doanh nghiệp giữ vai trò chủ lực trong quản lý, đầu tư và phát triển hạ tầng cảng hàng không tại Việt Nam.

ACV đang quản lý, đầu tư và khai thác 22/23 cảng hàng không trên cả nước. Trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế gồm: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ và Liên Khương.

Bên cạnh đó, ACV còn quản lý 12 cảng hàng không nội địa gồm: Buôn Ma Thuột, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai, Đồng Hới, Điện Biên, Thọ Xuân và Nà Sản (hiện không khai thác).

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng góp vốn vào nhiều công ty con, công ty liên doanh và liên kết trong lĩnh vực hàng không.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành – công trình trọng điểm quốc gia – có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336 nghìn tỷ đồng. Riêng giai đoạn 1 do ACV làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư gần 110 nghìn tỷ đồng, với công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Gần đây, Bộ Xây dựng tiếp tục giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án, ngoại trừ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay.

Cổ phiếu ACV giao dịch trên sàn UPCoM từ tháng 11/2016. Hiện thị giá cổ phiếu ACV dao động quanh mức 56.000 đồng/cổ phiếu.