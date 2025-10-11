Ngày 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), với sự tham dự của hơn 270 đại biểu tiêu biểu từ các tập đoàn, hiệp hội và doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị này, Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính chia sẻ: năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi đất nước kỷ niệm 80 năm thành lập nước, cũng là năm thực thi hàng loạt nghị quyết cải cách thể chế mang tính đột phá như 57, 59, 66, 68, 71, 72 – đặt nền móng cho thời kỳ phát triển mới của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, CMC vinh dự được Chính phủ giao hai nhiệm vụ quốc gia quan trọng. Thứ nhất, xây dựng hạ tầng điện toán đám mây quốc gia – CMC Cloud, bảo đảm chủ quyền dữ liệu và hạ tầng số Việt Nam. Thứ hai, phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo “C-OpenAI – make in Vietnam”, hệ sinh thái AI mở phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng.

Ông Nguyễn Trung Chính khẳng định: “CMC coi nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao không chỉ là vinh dự, mà là cam kết hành động – tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số".

Theo ông, đây không chỉ là hai dự án công nghệ, mà là hai trụ cột cho chủ quyền số quốc gia, tạo nền móng để Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, phát triển kinh tế số, đồng thời khẳng định vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Chủ tịch CMC kiến nghị Chính phủ sớm cụ thể hóa nhiệm vụ được giao bằng các hợp đồng, cơ chế, chính sách rõ ràng, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn lực và phương án thực hiện các nhiệm vụ quốc gia.

CMC đặt mục tiêu trở thành một trong năm doanh nghiệp công nghệ số tầm khu vực và thế giới, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, như mục tiêu của NQ57 và 68 đã chỉ ra, đóng vai trò “đầu tàu” dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ, vừa và startup công nghệ Việt Nam cùng phát triển.

Để các nhiệm vụ quốc gia được triển khai thực chất, Chủ tịch CMC kiến nghị Chính phủ sớm cụ thể hóa nhiệm vụ được giao bằng các hợp đồng, cơ chế, chính sách rõ ràng, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn lực và phương án thực hiện.

Khuyến khích mô hình hợp tác “ba nhà”: Trường đại học, Viện nghiên cứu – Doanh nghiệp thị trường – Chính quyền thành phố, nhằm hình thành các Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, đô thị lớn (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng) và phạm vi quốc gia.

Đẩy mạnh cơ chế đặt hàng nghiên cứu và đầu tư nghiên cứu phát triển từ khu vực công, để kích hoạt các hệ sinh thái công nghệ mở và tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ lõi.

Ông Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh: “Chúng tôi mong các nhiệm vụ Chính phủ giao sớm được cụ thể hóa bằng hợp đồng rõ ràng. Đó sẽ là bước chuyển từ giao việc sang hành động, để doanh nghiệp thực sự có thể tiên phong đóng góp vào các mục tiêu quốc gia".

Kết thúc bài phát biểu, ông Nguyễn Trung Chính gửi gắm thông điệp: “Với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, tự cường và thịnh vượng bằng trí tuệ và công nghệ Việt Nam, CMC cam kết cùng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ làm chủ công nghệ, phát triển hạ tầng số, nhân lực số, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số – góp phần kiến tạo nền kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ và kinh tế đổi mới sáng tạo”.