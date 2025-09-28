Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của ông Volodin trên cương vị Chủ tịch Duma Quốc gia Nga.

Đón Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang...

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đón Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi đến Hà Nội, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ chủ trì lễ đón Chủ tịch Duma Quốc gia Nga. Hai lãnh đạo sẽ hội đàm và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cũng sẽ gặp lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam và có một số hoạt động khác.

Chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước với độ tin cậy chính trị cao được thúc đẩy mạnh mẽ trên tất cả các kênh và các lĩnh vực.

Chuyến thăm diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại trong quan hệ song phương cũng như với mỗi nước như 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nga, 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Nga hồi tháng 5, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới.

Hợp tác kinh tế - thương mại đang dần lấy lại đà phục hồi. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 4,58 tỷ USD, tăng 26,1% so với năm 2023; kim ngạch thương mại song phương 7 tháng đầu năm nay đạt 2,98 tỷ USD.

Hợp tác quốc phòng - an ninh được thúc đẩy với nhiều hướng và phương diện hợp tác đa dạng; dầu khí và năng lượng tiếp tục là một trụ cột quan trọng của hợp tác.

Hợp tác trên kênh nghị viện giữa Việt Nam và Liên bang Nga được củng cố và phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên duy trì hoạt động trao đổi đoàn. Hai bên đã ký thỏa thuận về việc thành lập Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện vào năm 2018. Đây là mô hình hợp tác liên nghị viện song phương cấp cao đầu tiên giữa Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp nước ngoài.

Đặc biệt, tháng 9/2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm chính thức Nga và đồng chủ trì phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam - Nga.