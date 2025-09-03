Chủ tịch nước Lương Cường vui mừng lần đầu tiên được gặp Tổng thống Nga trên cương vị Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước chuyển lời cảm ơn của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam tới Tổng thống Putin và nhân dân Nga về những lời chúc mừng tốt đẹp và việc cử đội danh dự của quân đội Nga tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nga, luôn quan tâm, ủng hộ nước Nga phát triển ổn định, vững mạnh, phát huy vai trò tích cực và xây dựng ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp Nga tìm hướng đi mới trong lĩnh vực đầu tư vào các khu công nghiệp, hợp tác sản xuất dược phẩm, công nghệ thông tin, công nghệ số… tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch nước Lương Cường trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nga rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Tổng thống chuyển lời chúc mừng Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9. Chia sẻ niềm vui về những thành tựu quan trọng của Việt Nam sau 80, Tổng thống Nga tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục tiến tới giành được những thắng lợi to lớn hơn.

Hai lãnh đạo nhất trí củng cố quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp; triển khai hiệu quả thoả thuận đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin tháng 6/2024 và chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5.

Hai bên nhấn mạnh quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư cho tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của mỗi nước. Việt Nam và Nga cần mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau; đẩy mạnh hợp tác dầu khí, năng lượng, hỗ trợ các liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro, đẩy nhanh đàm phán các hiệp định hợp tác điện hạt nhân.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng – an ninh, hợp tác quân sự, nghiên cứu khoa học biển, an ninh mạng, kiểm soát Internet vệ tinh, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, giao thông vận tải, du lịch...

Cũng trong hôm nay, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp lãnh đạo nhiều nước.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam tháng 11/2024. Quốc vương chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Quốc vương nhấn mạnh hai nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; mong tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez vui mừng vừa tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam. Ông mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đưa quan hệ Việt Nam - Cuba tiếp tục đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam trong chuyến thăm 6 năm trước. Triều Tiên luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn, tạo cơ sở vững chắc làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhất trí phối hợp tốt để triển khai thỏa thuận cấp cao, tạo khuôn khổ triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia vừa được thiết lập; tích cực chuẩn bị hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước Lương Cường về việc triển khai thực chất, hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia. Hai bên chia sẻ về vấn đề khu vực; nhất trí nỗ lực tăng cường phối hợp với các nước thành viên để xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường về lời chúc mừng Timor Leste, chia sẻ mong muốn hướng tới chính thức trở thành quốc gia thành viên thứ 11 của ASEAN.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm cuối năm 2024, nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả kết quả trong chuyến thăm. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch…

Tổng thống Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev mong muốn tăng cường quan hệ truyền thống hữu nghị hai nước, đẩy mạnh hợp tác thương mại - đầu tư, năng lượng, dầu khí, khai khoáng.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước Lương Cường về việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập, triển khai hiệu quả kết quả đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan tháng 5...

Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon khẳng định coi trọng quan hệ truyền thống, hợp tác với Việt Nam, luôn yêu mến dân tộc Việt Nam anh hùng. Ông bày tỏ sẵn sàng sớm thăm Việt Nam; mong hai nước tăng cường hợp tác cùng có lợi, tổ chức diễn đàn hợp tác doanh nghiệp, kết nối các chuyến bay thẳng.

Tổng thống Congo Denis Sassou N’Guesso và Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước về việc đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn bè truyền thống châu Phi, trong đó có Congo và Zimbabwe.