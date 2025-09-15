Chào mừng ông Nikolai Patrushev, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, nhằm cụ thể hóa những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga trong giai đoạn hợp tác mới đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Liên bang (LB) Nga Vladimir Putin thống nhất vào tháng 5.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả, chí nghĩa, chí tình của Liên Xô trước đây, LB Nga ngày nay.

Đại tướng Phan Văn Giang và Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển LB Nga Nikolai Patrushev.

Vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hoàn thành cụm tượng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam để tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng giúp Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, cùng với Tượng đài tưởng niệm quân nhân Liên Xô/Nga và Việt Nam tại Cam Ranh (Khánh Hòa), Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Moscow (LB Nga), cụm tượng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Liên Xô sẽ góp phần gắn kết hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng cảm ơn LB Nga đã cử đoàn Bí thư Đại hội đồng Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó chủ tịch Thứ nhất Hội đồng LB Vladimir Vladimirovich Yakushev và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Nga do Thứ trưởng Alexander Vasilyevich Fomin làm trưởng đoàn sang tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và cử khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao vị thế cường quốc biển của LB Nga với năng lực hải quân mạnh, mạng lưới cảng biển chiến lược rộng khắp, công nghệ đóng tàu tiên tiến và mô hình quản lý, khai thác biển hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang và Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển LB Nga xem ảnh về quan hệ hai nước.

Ông tin tưởng, LB Nga với tiềm lực của mình tiếp tục có những đóng góp tích cực, xây dựng hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam chủ trương trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Về vấn đề Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm

Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển LB Nga Nikolai Patrushev tại hội đàm

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, lãnh đạo cấp cao hai nước luôn quan tâm củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Đối tác Chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-LB Nga được hai bên tích cực triển khai hiệu quả, nổi bật trên các lĩnh vực: Hải quân, đào tạo, nghiên cứu khoa học biển trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia...

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thúc đẩy tham vấn, triển khai hợp tác trong các lĩnh vực về biển mà hai bên cùng quan tâm.

Phát biểu tại hội đàm, ông Nikolai Patrushev cho biết hợp tác về biển giữa hai nước góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng giữa hai nước, phù hợp với những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đại tướng Phan Văn Giang và Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển LB Nga Nikolai Patrushev cùng thành viên hai đoàn.

Ông Nikolai Patrushev cũng khẳng định hợp tác về biển giữa hai nước còn nhiều tiềm năng và mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi để thúc đẩy hợp tác.

Trong đó, cần tập trung hợp tác Hải quân, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học biển, nghiên cứu các lĩnh vực về biển mà hai bên có tiềm năng.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký bản ghi nhớ về tham vấn trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga.