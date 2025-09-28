Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin chiều nay đã viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga.
Chiều nay, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và đoàn đại biểu Nga đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cùng đi có Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh.
Tiếp đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và đoàn đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga được nghe giới thiệu chủ đề trưng bày: Chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc (1858-1945); Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Kháng chiến chống Mỹ (1954-1975).
Tại gian trưng bày giai đoạn lịch sử 1858-1945, ông được giới thiệu về khẩu súng thần công của nhà Nguyễn từng để đánh Pháp; hành trình người thanh niên Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước.
Tại gian trưng bày giai đoạn 1945-1954, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga được xem tư liệu ảnh về hội nghị thành lập Đảng, thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Sau đó ông được giới thiệu sơ lược về các chiến dịch Thu - Đông (1947), chiến dịch Điện Biên Phủ, sự kiện Hà Nội 12 ngày đêm.
Tại gian trưng bày giai đoạn 1954-1975, ông nghe giới thiệu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với bảo vật quốc gia là xe tăng T-54B mang số hiệu 843.