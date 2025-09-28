Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga.

Chiều nay, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và đoàn đại biểu Nga đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Chủ tịch Duma Quốc gia và đoàn đại biểu cấp cao Nga đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và đoàn đại biểu cấp cao Nga đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Tiếp đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và đoàn đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga được nghe giới thiệu chủ đề trưng bày: Chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc (1858-1945); Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Kháng chiến chống Mỹ (1954-1975).

Tại gian trưng bày giai đoạn lịch sử 1858-1945, ông được giới thiệu về khẩu súng thần công của nhà Nguyễn từng để đánh Pháp; hành trình người thanh niên Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước.

Tại gian trưng bày giai đoạn 1945-1954, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga được xem tư liệu ảnh về hội nghị thành lập Đảng, thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Sau đó ông được giới thiệu sơ lược về các chiến dịch Thu - Đông (1947), chiến dịch Điện Biên Phủ, sự kiện Hà Nội 12 ngày đêm.

Tại gian trưng bày giai đoạn 1954-1975, ông nghe giới thiệu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với bảo vật quốc gia là xe tăng T-54B mang số hiệu 843.

Đoàn nghe giới thiệu về chiếc máy bay MiG-21 số hiệu 4324. Chiếc máy bay này đã xuất kích tham gia chiến đấu ngăn chặn các đợt tấn công của không quân Mỹ tại miền Bắc Việt Nam và nhiều lần bắn rơi máy bay Mỹ

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga xem khẩu súng thần công của nhà Nguyễn từng để đánh Pháp

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nghe giới thiệu về Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nghe giới thiệu về các chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp

Ông cũng được xem lại hiện vật tái hiện cảnh gia đình Hà Nội sau trận ném bom của Mỹ

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã tới thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga