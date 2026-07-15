Sau 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Các nghị quyết được thông qua tập trung vào lĩnh vực như: huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, xử lý môi trường, phát triển giao thông, an sinh xã hội, giáo dục và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho hay, các vấn đề về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm không khí, ô nhiễm các dòng sông, thu gom và xử lý rác thải, nhà ở xã hội, trường học, cơ sở y tế và các thiết chế văn hóa vẫn cần được tập trung giải quyết.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; vẫn có công việc xử lý chậm, chưa xác định rõ trách nhiệm hoặc chưa tạo được kết quả cụ thể.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

“Thay mặt UBND TP, tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm trước HĐND, cử tri và nhân dân Thủ đô đối với những hạn chế thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND TP; nhất là các nhiệm vụ chậm tiến độ, sự phối hợp chưa hiệu quả và những vấn đề chưa tạo được chuyển biến rõ rệt”, Chủ tịch TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nói.

Kiểm tra thường xuyên tại hiện trường các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trong thời gian còn lại của năm, TP tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Với nhóm nhiệm vụ điều hành tăng trưởng chủ động, sát thực tiễn và nâng cao chất lượng tăng trưởng, Chủ tịch TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 ở mức 2 con số.

Theo đó, TP khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng quý, từng tháng, từng ngành, lĩnh vực và địa bàn; thường xuyên đánh giá kết quả để kịp thời điều chỉnh nhiệm vụ, biện pháp điều hành phù hợp với diễn biến thực tế.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Việc điều hành không chỉ theo dõi tốc độ tăng trưởng, mà phải đánh giá đồng thời hiệu quả sử dụng vốn, năng suất lao động, sức khỏe của doanh nghiệp, khả năng tạo việc làm và mức đóng góp của từng động lực tăng trưởng.

Các sở, ngành phải lượng hóa mục tiêu, tiến độ và kết quả thuộc lĩnh vực phụ trách. Những nội dung không bảo đảm tiến độ phải được báo cáo, xử lý kịp thời, không để đến cuối kỳ mới đánh giá và điều chỉnh.

Ông Thắng cũng nhấn mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; duy trì đối thoại thực chất với cộng đồng doanh nghiệp. Các dự án có khả năng đóng góp sớm cho tăng trưởng, thu ngân sách, giải quyết việc làm và phát triển hạ tầng phải được tập trung hỗ trợ, tháo gỡ.

Thứ hai là nhiệm vụ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng và quản lý đô thị.

"TP sẽ rà soát tiến độ từng dự án; xác định cụ thể các mốc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân. Các dự án không có khả năng thực hiện theo kế hoạch sẽ được xem xét điều chuyển vốn", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Đối với các dự án giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, công trình thoát nước, xử lý nước thải, trường học, bệnh viện và các công trình dân sinh cấp bách, UBND TP sẽ duy trì cơ chế chỉ đạo trực tiếp, kiểm tra thường xuyên tại hiện trường và xử lý kịp thời các vướng mắc.

Trong quản lý đô thị, Hà Nội sẽ tập trung xử lý các điểm ùn tắc, điểm úng ngập; cải thiện chất lượng không khí và các dòng sông nội đô; nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; phát triển bãi đỗ xe, vận tải công cộng và phương tiện giao thông xanh.

Thứ ba, với nhóm nhiệm vụ về triển khai hiệu quả Luật Thủ đô và các quy hoạch lớn, TP sẽ rà soát toàn bộ các nội dung đã được phân cấp, phân quyền; xác định rõ việc đã hoàn thành, việc còn chậm, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan liên quan. Việc phân cấp phải gắn với điều kiện thực hiện, năng lực cán bộ, nguồn lực, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Thứ tư là nhóm nhiệm vụ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và trách nhiệm thực thi của bộ máy. TP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung; tăng cường sử dụng dữ liệu trong dự báo, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP cho biết, ngay sau kỳ họp, UBND TP sẽ khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua. TP sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị qua giám sát và báo cáo kết quả thực hiện.