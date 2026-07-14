Chiều 14/7, thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đã có những thay đổi "hết sức căn bản" trong cách tiếp cận, phối hợp triển khai và điều hành.

Theo ông, nhiều tồn tại kéo dài nhiều năm đã được tháo gỡ trên cơ sở thành phố chủ động hỗ trợ đầu tư hạ tầng và xử lý nhanh các vướng mắc.

"Các dự án treo của thành phố tồn tại 5, 10 năm qua nhưng Hà Nội đã thực hiện một cách quyết liệt. Các dự án đó đã đi vào quỹ đạo đầu tư", ông Thắng nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

Theo Chủ tịch thành phố, kết quả này có được nhờ tinh thần làm việc "không ngừng nghỉ, quên ăn quên ngủ" của các cấp, các ngành.

Ông cho biết nhiều dự án được tháo gỡ trong 6 tháng qua đã bắt đầu triển khai xây dựng trên diện rộng. Nếu trước đây, từ khi hình thành ý tưởng đến khi có mặt bằng thi công thường mất 5-7 năm, thậm chí hàng chục năm thì nay tiến độ đã được rút ngắn đáng kể.

"Nhiều dự án ở Thạch Thất treo 15-18 năm, thậm chí 20 năm vẫn chưa giải quyết được mặt bằng. Trong 6 tháng qua, chúng ta đã có bước đột phá về tiến độ xây dựng hạ tầng. Hà Nội có căn cứ pháp lý từ các nghị quyết của Quốc hội để tháo gỡ toàn bộ vướng mắc của các dự án", ông nói.

Dẫn chứng, Chủ tịch Hà Nội cho biết các dự án Khu đô thị thể thao Olympic, trục trung tâm sông Hồng cùng nhiều dự án trọng điểm khác đều đạt tiến độ giải phóng mặt bằng tích cực. Riêng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đã giải phóng mặt bằng khoảng 9.000ha.

"Đó là kỳ tích của chúng ta trong 6 tháng vừa qua", ông Vũ Đại Thắng nói.

Hơn một nửa vốn đầu tư công dành cho giải phóng mặt bằng

Đề cập đến giải ngân vốn đầu tư công, ông Vũ Đại Thắng cho biết trong khoảng 63.000 tỷ đồng vốn đầu tư công giải ngân 6 tháng đầu năm, hơn một nửa được sử dụng để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trong 126 xã, phường của Hà Nội, phường Hồng Hà là địa phương giải ngân tốt nhất với tỷ lệ đạt 100%. Toàn bộ số tiền này đều phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, Chủ tịch thành phố cho rằng hiệu quả của khoản đầu tư này sẽ thể hiện rõ vào cuối năm khi mặt bằng được bàn giao để triển khai các dự án.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội thảo luận tại tổ chiều nay

Bên cạnh đó, theo ông Vũ Đại Thắng, mục tiêu của việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống là nâng cao năng suất lao động và giá trị sản xuất.

"Lấy ví dụ, khoa học công nghệ phải vào tất cả các làng nghề truyền thống, từ gốm Bát Tràng đến lụa Vạn Phúc... Chúng ta phải áp dụng công nghệ. Năng suất thấp, giá thành ngày càng cao thì không cạnh tranh được. Nếu chúng ta chỉ tập trung chuyển đổi số bằng việc bán hàng qua mạng thì đó không phải là mục tiêu", ông nhấn mạnh.

"Hà Nội đã phân cấp rất mạnh"

Về việc phân cấp, phân quyền, Chủ tịch Hà Nội cho hay: “Chúng tôi xin khẳng định là, Hà Nội làm tốt bậc nhất trong việc phân cấp. Mới đây, dự án trường đua ngựa lớn tới 120ha ở Sóc Sơn đã được UBND xã Sóc Sơn phê duyệt quy hoạch 1/500. Điều đó chứng tỏ Hà Nội đã phân cấp rất mạnh”.

Ông cũng lưu ý: “Còn cái gì chưa phân cấp thì các đồng chí cứ báo cáo chúng tôi phân cấp triệt để”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương dành quỹ đất làm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

“Không chỉ xây một nhà văn hóa mà để người dân có không gian trống để có thể đi bộ, đi dạo, hoặc buổi chiều các cụ ông, cụ bà ra ngồi đánh cờ trong không khí trong lành... Chính vì vậy, thành phố mới đưa ra phương án là đối với các khu vực có diện tích dưới 2.000m2 thì ưu tiên làm không gian sinh hoạt cộng đồng".

Ông Thắng cũng cho hay đối với các cái dự án lớn như mở rộng Quốc lộ 1A, Khu liên hợp thể thao Olympic, đường 3.5…, thành phố sẽ xử lý rất nhanh chóng những vấn đề liên quan đến đất, đặc biệt là đất tái định cư cho người dân.