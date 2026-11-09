Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” có tiêu chí cao hơn mức bình quân chung, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chiều 9/11 chủ trì buổi làm việc với 2 xã Thư Lâm, Phúc Thịnh về tiến độ xây dựng và triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh việc xây dựng mô hình không chỉ là câu chuyện đầu tư hạ tầng hay bố trí nguồn lực tài chính. Trong 54 tiêu chí, nhiều nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, chính trị, tổ chức bộ máy, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc về tiến độ xây dựng và triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”. Ảnh: Lê Hải

“Các tiêu chí của mô hình thí điểm phải có yêu cầu cao hơn mức bình quân chung, tạo được sự khác biệt và sức hấp dẫn của mô hình mới. Nếu chỉ đặt ra những mục tiêu tương đương tiêu chuẩn thông thường thì chưa cần thiết phải xây dựng mô hình thí điểm” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Trường học ở xã phường xã hội chủ nghĩa phải tốt hơn mức chuẩn quốc gia

Lấy ví dụ trong lĩnh vực giáo dục, ông Vũ Đại Thắng cho rằng trường học trong mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" không chỉ dừng ở việc đạt chuẩn quốc gia mà cần nghiên cứu những chính sách, điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh.

Các nội dung có thể tính đến như hỗ trợ miễn phí bữa ăn trưa, sách giáo khoa, mở rộng các hoạt động giáo dục văn hóa, nghệ thuật và kỹ năng xã hội. Những nội dung này cần được các sở, ngành cùng địa phương nghiên cứu, đề xuất cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực để đầu tư.

Trường học ở xã Phúc Thịnh. Ảnh: Thạch Thảo

Với tiêu chí gia đình văn hóa, Chủ tịch UBND TP yêu cầu cụ thể hóa theo hướng nâng cao chất lượng đời sống, xây dựng quan hệ gia đình gắn bó, yêu thương, đoàn kết; tránh chỉ đánh giá bằng tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu.

Đối với phát triển hộ kinh doanh, các cơ quan cần xác định rõ giải pháp tạo thuận lợi trong đăng ký kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp tư nhân.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh các sở, ngành không thể chỉ giao chỉ tiêu rồi chờ địa phương thống kê, báo cáo để kiểm đếm vào cuối năm. Các sở, ngành phải chủ động rà soát từng tiêu chí, đề xuất yêu cầu, tiêu chuẩn cao hơn và cùng địa phương xây dựng phương thức thực hiện. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của 2 xã cũng phải có giải pháp, động lực rõ ràng, từ khu công nghiệp, sản xuất, thương mại, dịch vụ đến hệ thống chợ và những khu vực có tiềm năng.

Theo Chủ tịch UBND TP, mô hình đang được xây dựng hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, cải thiện các mối quan hệ trong xã hội, không phải quay trở lại mô hình cũ. Việc triển khai cần khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, trong đó có doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ông yêu cầu khẩn trương hoàn thành những nội dung được giao trong năm 2026, nhất là các nhiệm vụ về quy hoạch, mô hình chính quyền minh bạch, có trách nhiệm giải trình.

Chủ tịch UBND TP giao Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Lưu tiếp tục làm đầu mối chỉ đạo, theo dõi, giám sát; yêu cầu các sở, ngành phối hợp với hai xã cụ thể hóa 54 tiêu chí, hướng dẫn giải pháp và hoàn thiện đề án, phấn đấu thông qua trong thời gian tới để triển khai từ năm 2027.

Đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch phân khu

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Bằng cho biết địa phương đã xây dựng dự thảo đề án và 9 kế hoạch triển khai các nhóm với 54 tiêu chí.

Lãnh đạo sở, ngành, địa phương làm việc. Ảnh: Lê Hải

Phúc Thịnh xác định tập trung đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội; phát triển thương mại, dịch vụ, logistics gắn với trục Nhật Tân - Nội Bài. Địa phương cũng định hướng khai thác giá trị 53 di tích lịch sử - văn hóa và 15 di sản văn hóa phi vật thể, gắn bảo tồn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa.

Xã kiến nghị thành phố bổ sung nhân lực chuyên môn về quy hoạch, môi trường, đầu tư, đất đai; hỗ trợ nguồn lực cho công trình trọng điểm và hoàn thiện hướng dẫn các tiêu chí còn thiếu.

Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La cho biết dự thảo đề án được xây dựng theo 3 chương trình hành động: Chính quyền phục vụ, Kinh tế phát triển, Nhân dân thụ hưởng; lộ trình đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Thư Lâm kiến nghị thành phố giao cơ quan đầu mối thống nhất hướng dẫn, đánh giá; đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch phân khu, bố trí vốn cho hạ tầng trọng điểm và tăng cường cán bộ chuyên môn hỗ trợ địa phương.