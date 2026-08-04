Sáng 4/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác bảo đảm thoát nước chống úng ngập, tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư công khẩn cấp lĩnh vực thoát nước.

Tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trương Hải Long báo cáo về tiến độ và kết quả triển khai 10 công trình xây dựng khẩn cấp để giải quyết tình trạng ngập úng. Đến thời điểm hiện tại, 10 công trình này đã cơ bản đã được đưa vào vận hành.

10 công trình chống ngập khẩn cấp gồm:

- 5 hồ điều hòa (Phú Đô, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương) - 5 dự án hệ thống thoát nước: cải tạo hạ lưu Kim Ngưu; cải tạo kênh Thụy Phương kết nối sông Tô Lịch; cải tạo trạm bơm và hệ thống thoát nước khu vực Đại lộ Thăng Long; xử lý úng ngập khu vực Ngoại Giao Đoàn - Resco Ecohome - Tây Hồ Tây; bổ sung trạm bơm điều tiết mực nước khu vực sông Tô Lịch).

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Hà Nội còn một số điểm ngập cục bộ do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, ảnh hưởng của các dự án đang thi công hoặc địa hình trũng thấp.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết hệ thống hạ tầng thoát nước của Hà Nội mới đáp ứng chưa đến 20% quy hoạch. Thành phố mới hoàn thiện khoảng 77km tuyến cống trục chính, trong khi hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm và mạng lưới thoát nước vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ. Đây là thực trạng khiến Hà Nội phải triển khai 10 dự án chống ngập khẩn cấp, gồm 5 dự án hệ thống và 5 hồ điều hòa.

Về hiệu quả chống ngập, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết sau đợt mưa lớn do hoàn lưu bão năm 2025, Hà Nội ghi nhận 220 điểm úng ngập, trong đó có 160 điểm thuộc 35 phường. Các dự án khẩn cấp tác động trực tiếp đến khoảng 120 điểm ngập và bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường. Ảnh: Phạm Linh

Nhiều khu vực trước đây thường xuyên ngập sâu, kéo dài như Đại lộ Thăng Long, Ngoại Giao Đoàn, Resco Ecohome, Ciputra, Võ Chí Công, Mỹ Đình... nay cơ bản không còn ngập hoặc chỉ ngập cục bộ trong thời gian ngắn. Thời gian ngập, độ sâu ngập và phạm vi ngập đều giảm đáng kể.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm ngập còn tồn tại

Người dân kỳ vọng nguồn vốn đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng có thể giải quyết triệt để tình trạng ngập úng của thành phố. Ông Nguyễn Phi Thường cho rằng đó là kỳ vọng dễ hiểu, nhưng trên thực tế các dự án khẩn cấp mới chỉ giải quyết một phần vấn đề. Hệ thống thoát nước hiện nay mới đáp ứng khoảng 20% quy hoạch được phê duyệt từ năm 2013, trong khi yêu cầu thực tế đã thay đổi do tốc độ đô thị hóa và tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu.

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội nâng tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thoát nước theo các kịch bản biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, các giải pháp mới được nghiên cứu đưa ra như hồ ngầm, bể chứa nước, mô hình "thành phố bọt biển", kết hợp hạ tầng xanh - hạ tầng xám nhằm nâng cao khả năng chống ngập trong dài hạn.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo triển khai các giải pháp thoát nước, chống úng ngập. Ảnh: Phạm Linh

Giải pháp căn cơ là đẩy nhanh các công trình đầu mối, đặc biệt là cụm công trình Liên Mạc với trạm bơm công suất 170m³/giây. Đây là một trong những cửa xả chiến lược của hệ thống thoát nước Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, đến nay, hệ thống thoát nước của Hà Nội mới đáp ứng khoảng 18,7-20% quy hoạch được phê duyệt năm 2013. Sau khi hoàn thành 10 công trình chống ngập khẩn cấp, năng lực tiêu thoát nước của thành phố đã được cải thiện rõ rệt. Vì vậy, ông yêu cầu công khai số liệu, đánh giá cụ thể hiệu quả đầu tư để người dân thấy rõ những chuyển biến sau khi các dự án được đưa vào vận hành.

Ông Trương Việt Dũng cũng yêu cầu xây dựng kịch bản ứng phó ở mức cao nhất trong các tháng cao điểm mùa mưa; siết chặt công tác vận hành, duy tu hệ thống, tăng cường phương tiện bơm cơ động và kết nối dữ liệu thoát nước với hệ thống điều hành giao thông, camera AI để phát hiện, xử lý kịp thời các điểm ngập.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm ngập còn tồn tại như Khai Sơn, Cổ Linh, Quang Trung, Văn Minh, Lương Thế Vinh... giao rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành cho từng đơn vị.

Ứng trực, sẵn sàng xử lý ngay khi xảy ra mưa lớn

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh việc chống úng ngập là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Thành ủy, HĐND và UBND TP tập trung chỉ đạo quyết liệt thời gian qua. Thành phố đã dành nguồn lực đầu tư rất lớn cho lĩnh vực này và triển khai nhiều công trình với tiến độ khẩn trương. Chỉ trong khoảng 6 tháng, hàng loạt dự án chống ngập đã được triển khai, đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước của Thủ đô.

Theo Chủ tịch UBND TP, qua các đợt mưa lớn từ đầu mùa mưa năm 2026, nhiều công trình chống ngập đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần giảm thời gian ngập, giảm độ sâu ngập và bảo vệ nhiều khu vực từng là "điểm nóng" về úng ngập.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu sớm hoàn thiện Đề án tổng thể xử lý úng ngập gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Phạm Linh

Tình trạng ngập cục bộ vẫn còn xảy ra ở một số nơi, kể cả tại khu vực nội đô, cho thấy hệ thống thoát nước vẫn chưa thực sự đồng bộ. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa, triển khai các dự án xây dựng và diễn biến thời tiết cực đoan cũng làm phát sinh thêm nhiều điểm ngập mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu chấm dứt tình trạng bị động trong công tác phòng, chống úng ngập. Chính quyền cơ sở phải chủ động rà soát các điểm có nguy cơ ngập, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, trạm bơm lưu động và lực lượng ứng trực để sẵn sàng xử lý ngay khi xảy ra mưa lớn, không chờ đến khi có chỉ đạo mới triển khai.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh kỳ vọng rất lớn của người dân đối với các dự án chống ngập. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng phải nâng cao trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng đầu tư lớn nhưng hiệu quả chưa được truyền thông, giải thích đầy đủ.

Thành phố sẽ công khai kết quả đầu tư theo từng dự án, xác định rõ khu vực nào đã được khắc phục, khu vực nào còn tiếp tục đầu tư và lộ trình hoàn thành để người dân giám sát. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

Bên cạnh đó, ông yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành toàn bộ các công trình đang triển khai, đồng thời đẩy nhanh tiến độ 12 dự án thoát nước trọng điểm đã được bố trí vốn và hoàn tất các thủ tục đầu tư.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu sớm hoàn thiện Đề án tổng thể xử lý úng ngập gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trình trong tháng 9.

Sở Xây dựng cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch thoát nước theo hướng tách bạch hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thu gom, xử lý nước thải, bảo đảm đầu tư đồng bộ, nâng cao hiệu quả vận hành, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu rà soát lại toàn bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hệ thống thoát nước. Sở Xây dựng sớm cụ thể hóa thành các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng và giải pháp ứng dụng trong các dự án phát triển đô thị theo định hướng xây dựng "thành phố bọt biển".

Ông Vũ Đại Thắng đề nghị tích hợp hệ thống camera AI của Công an thành phố với hệ thống giám sát thoát nước để phát hiện sớm các điểm ngập, hỗ trợ điều hành, xử lý kịp thời ngay khi xảy ra mưa lớn, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân.

“Các sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ trong công tác vận hành hệ thống thoát nước và phòng, chống úng ngập, phấn đấu giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của mưa bão, bảo đảm đời sống và sinh hoạt của người dân trong mùa mưa năm 2026”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu.