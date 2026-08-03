Theo tờ trình của Sở Nội vụ Hà Nội về phương án số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, tăng thêm số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã và chưa miễn nhiệm ủy viên UBND TP, Nghị định số 300/2025/NĐ-CP quy định số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã được tính theo nguyên tắc bình quân không quá 2,5 người cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với TP Hà Nội, với 126 xã, phường, tổng số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã tối đa là 315 người (126 x 2,5). So với mức bố trí cơ bản 2 phó chủ tịch mỗi đơn vị, tương ứng 252 người, thành phố được tăng thêm tối đa 63 phó chủ tịch.

Sở Nội vụ cho biết ngay sau khi Nghị định 300/2025/NĐ-CP được ban hành ngày 17/11/2025, cơ quan này đã tham mưu Đảng ủy UBND TP phương án phân bổ số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã tăng thêm. Tuy nhiên, Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị việc phân bổ phải căn cứ kết quả phân loại đơn vị hành chính, do việc phân loại được quy định hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Trong quá trình tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện Luật Thủ đô, Sở Nội vụ từng đề xuất nghiên cứu thí điểm tăng đồng đều số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã tại các địa phương. Trong quá trình tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện Luật Thủ đô, Sở Nội vụ đã đề xuất nghiên cứu, thí điểm việc bố trí tăng thêm đồng đều số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã tại các địa phương. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, nội dung này cần được đánh giá kỹ về sự cần thiết, cơ sở chính trị, pháp lý của việc thí điểm, đồng thời cần có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương, theo đúng quy trình, quy định. Do vậy, theo Sở Nội vụ, thời điểm hiện nay chỉ tập trung bố trí số lượng Phó Chủ tịch UBND xã phường theo quy định tại Nghị định số 300/2025/NĐ-CP.

Theo Sở Nội vụ, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phương án ban đầu xác định mỗi xã, phường được bố trí không quá 2 phó chủ tịch UBND. Đây là cơ sở hình thành số lượng cơ bản 252 phó chủ tịch đối với 126 xã, phường trước khi tính số lượng tăng thêm.

Tại thời điểm xây dựng tờ trình, toàn thành phố hiện có 247 phó chủ tịch UBND cấp xã, còn thiếu 5 người so với mức bố trí cơ bản. Trong đó, 122/126 xã, phường đã bố trí đủ 2 phó chủ tịch; 3 phường gồm Yên Nghĩa, Thượng Cát, Bồ Đề mới có 1 phó chủ tịch; riêng xã Minh Châu chưa có phó chủ tịch UBND.

Sở Nội vụ nhấn mạnh việc kiện toàn các chức danh còn thiếu để bảo đảm mỗi đơn vị có đủ 2 phó chủ tịch sẽ được thực hiện theo quy trình công tác cán bộ và không tính vào 63 chỉ tiêu tăng thêm theo Nghị định 300/2025/NĐ-CP.

Về phương án phân bổ, Sở Nội vụ đề xuất chia theo từng khối xã và phường để bảo đảm hài hòa cơ cấu, đồng thời không vượt quá tổng số chỉ tiêu được phép.

Cụ thể, khối 51 phường được phân bổ 26 phó chủ tịch tăng thêm (tính theo mức bình quân 0,5 người/phường, làm tròn từ 25,5). Số này dự kiến bố trí cho 26 phường có tổng điểm phân loại đơn vị hành chính cao nhất. Khối 75 xã được dự kiến bổ sung 37 phó chủ tịch (làm tròn từ 37,5), bố trí cho 37 xã có tổng điểm phân loại đơn vị hành chính cao nhất theo kết quả phân loại đơn vị hành chính.