Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ Hà Nội luôn trân trọng những giá trị lịch sử và bản sắc văn hóa đặc sắc.

"Chúng tôi đang nỗ lực mạnh mẽ để xây dựng một thành phố xanh hơn, thông minh hơn, hiện đại hơn và đáng sống hơn", ông Vũ Đại Thắng chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị

Hà Nội xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển. Thành phố đang thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, cung cấp dịch vụ công thuận tiện hơn và tạo môi trường phát triển tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

"Chúng tôi luôn nhất quán quan điểm rằng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ con người. Người dân phải là trung tâm, chủ thể và đối tượng thụ hưởng của mọi chính sách phát triển đô thị. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng mà các thành phố ASEAN cùng chia sẻ và hướng tới.

Bên cạnh đó, Hà Nội cam kết thúc đẩy tăng trưởng xanh, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, phát triển hệ thống giao thông bền vững, mở rộng không gian xanh và bảo tồn các giá trị văn hóa trong tiến trình hiện đại hóa", Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết.

Theo lãnh đạo TP Hà Nội, tương lai của ASEAN sẽ được kiến tạo từ chính các thành phố - nơi hội tụ nguồn lực, tri thức, công nghệ và khát vọng đổi mới. Không một thành phố nào có thể phát triển bền vững nếu đứng ngoài các mạng lưới hợp tác khu vực. Vì vậy, việc tăng cường kết nối giữa các đô thị ASEAN, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân là yếu tố then chốt để tạo nên sức mạnh chung cho toàn khu vực...

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết từ thực tiễn phát triển đô thị, Việt Nam nhận thấy rằng chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và liên kết khu vực không phải là những mục tiêu tách rời mà là những trụ cột bổ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tăng cường khả năng chống chịu trước những thách thức của tương lai.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu

Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh việc kiến tạo các đô thị tự cường và lấy người dân làm trung tâm. Trong đó, các thành phố ASEAN cần thay đổi từ tư duy ứng phó sang chủ động cho tương lai, từ xây dựng giải pháp cho vấn đề riêng lẻ sang hình thành hệ sinh thái chống chịu cao trước các thách thức về phát triển.

Phó Thủ tướng cũng nhận định cần xây dựng mạng lưới tri thức và đổi mới sáng tạo giữa các thành phố ASEAN. Một trong những thế mạnh lớn nhất của ASEAN chính là sự đa dạng trong mô hình và kinh nghiệm phát triển đô thị. Ông tin tưởng với tinh thần hợp tác và trách nhiệm chung, các thành phố ASEAN sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau kiến tạo những động lực phát triển mới, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

“Tinh thần đó cần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa bắt đầu từ thành phố Hà Nội hôm nay”, Phó Thủ tướng thường trực khẳng định.

Cần tôn trọng sự khác biệt của từng thành phố

Gửi thông điệp tới hội nghị, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh thành phố thông minh không chỉ là việc ứng dụng công nghệ hiện đại mà trước hết phải là mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm. Công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được sử dụng như công cụ để giải quyết các thách thức đô thị như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, bất bình đẳng xã hội và tác động của biến đổi khí hậu...

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn gửi thông điệp ghi hình

Nhiều thành phố như Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng đã tích cực triển khai các dự án thành phố thông minh, đóng góp vào quá trình thực hiện Chiến lược đô thị hóa bền vững ASEAN.

Tổng thư ký ASEAN cho rằng phát triển đô thị thông minh và bền vững cũng là một trong những trọng tâm của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ASEAN cần tăng cường các cơ chế hợp tác đa cấp, mở rộng kết nối số giữa đô thị và nông thôn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và huy động nguồn lực đầu tư.

Ông cũng lưu ý việc tôn trọng sự khác biệt của từng địa phương, xây dựng các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm hiệu quả và tính bền vững lâu dài.

Tại phiên thảo luận, ông Aung Naing Thu, Thủ hiến Vùng Yangon (Myanmar) nhận định các đô thị ASEAN đang phải đối mặt với những rủi ro khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, Yangon cũng chịu áp lực lớn từ biến đổi sử dụng đất, gia tăng dân số và các nguy cơ thiên tai.

Theo ông, quy hoạch đô thị cần được tiếp cận theo hướng tích hợp, kết hợp giữa hạ tầng xanh, quản trị khí hậu dựa trên dữ liệu, quy hoạch chống chịu thiên tai và liên kết giữa hành động địa phương với tầm nhìn khu vực.

Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN

Chia sẻ về các giải pháp cụ thể, phía Yangon cho biết chính quyền thành phố đang mở rộng và duy trì các công viên, không gian xanh và khu vui chơi công cộng nhằm cải thiện chất lượng sống cho cư dân đô thị đông đúc. Những không gian này đồng thời cũng được tính toán để sử dụng làm nơi trú ẩn khẩn cấp khi xảy ra thiên tai.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường cho biết thành phố hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics thông minh và cảng biển hàng đầu ASEAN, đồng thời là đô thị thông minh hàng đầu Việt Nam. Theo ông, Hải Phòng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Lãnh đạo Hải Phòng cho biết thành phố đã xây dựng hạ tầng số chất lượng cao với phủ sóng 5G diện rộng, phát triển hệ sinh thái dữ liệu đô thị và mạng lưới 116 trung tâm phục vụ hành chính công, trong đó gần như toàn bộ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến. Hải Phòng cũng đang từng bước ứng dụng AI trong quản lý giao thông, giám sát an ninh đô thị và xử lý vi phạm giao thông, đồng thời thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ.