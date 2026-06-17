Chiều nay, phát biểu tại hội nghị gặp mặt lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân dịp 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang triển khai 3 nền tảng quan trọng gồm Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô 2026.

Tại kỳ họp thứ 4 vừa qua, HĐND thành phố đã thông qua 54 nghị quyết, trong đó có 45 nghị quyết về cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô 2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai từ ngày 1/7.

Trong thời gian tới, Hà Nội tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các tuyến đường sắt đô thị, cầu qua sông Hồng, các tuyến giao thông kết nối vùng, công trình chống ngập, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng số.

Song song với đó, thành phố tiếp tục triển khai nhiều dự án quy mô lớn đã được thông qua chủ trương đầu tư như Khu đô thị thể thao quốc tế (Olympic), trục không gian quốc lộ 1A, trục cảnh quan sông Hồng và dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Phạm Linh

Theo ông, đây là những dự án có ý nghĩa chiến lược, góp phần mở ra không gian phát triển mới, hình thành các cực tăng trưởng mới và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, khối lượng giải phóng mặt bằng và tái định cư rất lớn, tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

"Thành phố xác định rõ nguyên tắc việc di dời người dân chỉ được thực hiện khi đã hoàn thành các khu tái định cư mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ. Nơi ở mới phải có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ, đúng tinh thần lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách phát triển", ông Thắng nói.

Chủ tịch Hà Nội cho biết, thành phố tiếp tục chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và mở rộng hội nhập quốc tế.

Báo chí góp phần tạo đồng thuận xã hội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đã có đóng góp quan trọng vào những kết quả phát triển của Thủ đô thời gian qua.

Theo ông, báo chí đã tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, qua đó góp phần tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của người dân.

Đặc biệt, báo chí đã đồng hành với Hà Nội trong việc truyền thông về những chủ trương lớn và các nhiệm vụ mới, từ sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai Luật Thủ đô 2026, xây dựng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đến các dự án hạ tầng chiến lược, chương trình chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Nhiều tác phẩm báo chí chất lượng đã phát hiện, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo, phản ánh kịp thời những vấn đề thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của thành phố", ông Thắng nói.

Ông cũng cho rằng, trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính xác, khách quan và kịp thời. Báo chí đẩy mạnh đổi mới nội dung, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng hoạt động.