Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông sáng nay chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Nội chính Thành ủy.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội công bố Quyết định số 2015-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp nhận ông Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1975), Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương về công tác tại Thành ủy Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Toàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Toàn (trái). Ảnh: Phạm Hùng

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông chúc mừng ông Nguyễn Văn Toàn được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tin tưởng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Ông Đông nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, khối lượng công việc của Ban Nội chính Thành ủy ngày càng nhiều, tính chất ngày càng khó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, thận trọng, khách quan và trách nhiệm cao.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy bày tỏ tin tưởng, ông Nguyễn Văn Toàn sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm; nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ để cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy giữ vững đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.