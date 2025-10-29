Theo CNN, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 28/10 đã tiết lộ về cuộc trò chuyện với Tổng thống Donald Trump xoay quanh việc tranh cử nhiệm kỳ thứ 3.

"Tổng thống Trump đã và đang có những nhiệm kỳ tuyệt vời. Tôi và ông Trump đã nói về nhiệm kỳ thứ 3 và mọi người đều hiểu rõ những ràng buộc của hiến pháp là rất khó sửa đổi", ông Johnson cho biết.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhấn mạnh, ông hiện "không thấy hướng nào" để có thể sửa đổi hiến pháp vì quá trình này có thể mất tới 10 năm.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: NYT

"Tôi không thấy hướng đi nào, nhưng tôi cũng sẽ không ngừng cố gắng. Một đề xuất sửa đổi hiến pháp cần được 2/3 nghị sĩ ở Hạ viện thông qua, sau đó cần được 3/4 trong tổng số 50 tiểu bang phê chuẩn", ông Johnson giải thích.

Vào ngày 27/10, Tổng thống Trump đã loại trừ khả năng tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2028, dù một số người thúc giục ông làm như vậy.

"Luật cho phép tôi tranh cử với tư cách Phó Tổng thống cùng một người khác. Tôi có thể trở lại nắm quyền nếu người đắc cử tổng thống từ chức, nhưng đây là phương án không hay và người dân Mỹ cũng sẽ không thích nó", ông Trump bày tỏ.

Theo Tu chính án 22 của Hiến pháp Mỹ, không ai được bầu vào chức vụ tổng thống quá 2 lần. Một số nhà lập pháp còn cho rằng, ông Trump không thể tranh cử phó tổng thống bởi Tu chính án quy định những cá nhân "không đủ điều kiện làm tổng thống thì cũng không thể làm phó tổng thống".