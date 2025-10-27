Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE

Theo Newsweek, phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một lúc sáng sớm nay (27/10), ông Trump nói: "Tôi được phép làm điều đó. Tuy nhiên, tôi loại trừ khả năng đó. Tôi cho rằng người dân sẽ không thích điều này".

Một số người ủng hộ ông Trump đã đưa ra ý tưởng về một ứng cử viên khác sẽ tranh cử tổng thống Mỹ rồi chỉ định ông Trump làm ứng viên phó tổng thống. Nếu trúng cử, ứng viên đó sẽ từ chức và đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Hiến pháp Mỹ quy định, không ai được bầu vào chức vụ tổng thống quá 2 lần. Ông Trump chỉ có thể tiếp tục nắm quyền nhiệm kỳ 3 nếu thuyết phục được Quốc hội Mỹ sửa đổi hiến pháp. Một động thái như vậy sẽ cần có siêu đa số hoặc 2/3 số phiếu ủng hộ ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện, tiếp đó phải được 3/4 số bang của Mỹ phê chuẩn.

Ông Trump cho hay, đảng Cộng hòa sẽ có một danh sách các ứng viên hứa hẹn cho cuộc bầu cử năm 2028, gồm cả Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance.