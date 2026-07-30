Ngày 30/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 10 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Nhà xuất bản Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2025 - 2027 và một số đảng viên có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Hội Nhà văn Việt Nam không thực hiện đúng trách nhiệm cơ quan chủ quản Nhà xuất bản; Chi bộ Nhà xuất bản vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện đúng chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hoạt động xuất bản; nhiều cán bộ, đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, xảy ra các vi phạm, khuyết điểm nêu trên trách nhiệm cá nhân thuộc về: ông Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; ông Đào Bá Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn; bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà Xuất bản Hội Nhà văn; ông Nguyễn Văn Yên, Trưởng phòng Biên tập Nhà Xuất bản Hội Nhà văn và một số tổ chức đảng, đảng viên khác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng các cá nhân: Đào Bá Đoàn, Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Văn Yên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Thiều.

Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chi bộ Nhà Xuất bản Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2025 - 2027 bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu một số tổ chức đảng rà soát, kiểm tra, xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.