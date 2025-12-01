Đoàn xe hộ tống đưa Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Quốc vương dẫn đầu đoàn cấp cao Brunei thăm Việt Nam. Đại diện thiếu nhi Thủ đô trao tặng Quốc vương bó hoa tươi thắm.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Quốc vương Brunei cùng đoàn.

Chủ tịch nước Lương Cường đón Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah

Hai nguyên thủ duyệt đội danh dự

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei tiến lên bục danh dự. Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah rời bục, duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Kể từ khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2019, hai bên đã nỗ lực thúc đẩy, làm sâu sắc quan hệ hợp tác trên tất cả lĩnh vực.

Hợp tác chính trị - ngoại giao được củng cố, tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc đối ngoại cấp cao và các cấp. Trong khuôn khổ chuyến thăm Brunei của Thủ tướng Phạm Minh Chính (2/2023), hai bên đã thông qua chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei giai đoạn 2023-2027, trong đó xác định rõ các lĩnh vực hợp tác ưu tiên và các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm.

Kim ngạch thương mại hai chiều giai đoạn 2023-2025 đã vượt mục tiêu 500 triệu USD vào năm 2025, trong đó thương mại song phương đạt hơn 670 triệu USD năm 2024, tạo cơ sở để hai bên xác định các mục tiêu thương mại cao hơn trong giai đoạn tới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei tại Phủ Chủ tịch

Hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng, ngành Halal, du lịch… được thúc đẩy. Một số doanh nghiệp Việt Nam tại Brunei đang mở rộng hoạt động kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực ẩm thực, thủ công mỹ nghệ. Hai bên đang tích cực trao đổi, thiết lập khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là ngành Halal và thủy sản.

Hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước đạt nhiều kết quả tích cực thông qua triển khai các bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng và hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể.

Đây là chuyến thăm thứ 6 tới Việt Nam của Quốc vương Brunei, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả hơn

Chủ tịch nước Lương Cường tại hội đàm

Quốc vương Brunei tại hội đàm

Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 29/2/1992. Trong hơn ba thập niên qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ và thực chất

Hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân góp phần quan trọng củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Brunei. Cộng đồng người Việt Nam tại Brunei đóng vai trò cầu nối quan trọng, thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế - xã hội, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Trong khuôn khổ ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Brunei sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở cấp độ khu vực và toàn cầu.