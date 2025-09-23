Tham dự lễ kỷ niệm có 103 nguyên thủ, 46 thủ tướng cùng đại diện lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực. Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 Annalena Baerbock nhấn mạnh đây là cơ hội để các nước khẳng định lại cam kết đối với Hiến chương Liên Hợp Quốc - văn kiện cơ bản thể hiện khát vọng, niềm tin và hy vọng của nhân loại trên toàn thế giới về hòa bình, phát triển và quyền con người.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 Annalena Baerbock phát biểu. Ảnh: U.N

Bà Annalena Baerbock kêu gọi các quốc gia thành viên cùng đề cao hợp tác, ủng hộ cải tổ Liên Hợp Quốc để thích ứng với thời đại mới và nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, cùng đoàn kết và có những hành động cụ thể để giải quyết vấn đề toàn cầu như nghèo đói, xung đột và biến đổi khí hậu.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhận định cộng đồng quốc tế đang tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức đến từ các cuộc xung đột không có hồi kết, cạnh tranh địa chính trị, biến đổi khí hậu, thiên tai..., đặc biệt khi đang dần chuyển sang "một thế giới đa cực".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres phát biểu. Ảnh: U.N

Ông Guterres nhấn mạnh 80 năm qua, Liên Hợp Quốc là nền tảng cho hy vọng và hợp tác quốc tế, là diễn đàn đối thoại giữa các quốc gia nhằm thúc đẩy hòa bình, quyền con người, phát triển bền vững và hành động nhân đạo. Đồng thời, ông kêu gọi tất cả các quốc gia cùng tuân thủ luật pháp quốc tế, đề cao Hiến chương Liên Hợp Quốc, cùng hợp tác hướng tới hòa bình, công lý và tiến bộ cho tất cả mọi người.

Chia sẻ quan điểm với Chủ tịch Đại hội đồng và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, một số diễn giả đồng thời đề cao vai trò của phụ nữ trong đàm phán hòa bình, hòa giải và cho rằng cần tiếp tục nâng cao vai trò của phụ nữ trên mọi lĩnh vực.

Phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Ảnh: U.N

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các thành viên đoàn Việt Nam tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Chủ tịch nước Lương Cường có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Ông António Guterres chia sẻ đánh giá về tình hình và những thách thức đa chiều đối với Liên Hợp Quốc và thế giới. Ông bày tỏ mong muốn các quốc gia tăng cường hợp tác thực hiện các cam kết đã đề ra, chia sẻ về sự cần thiết phải cải tổ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc.

Tổng thư ký nhấn mạnh tình cảm và sự ủng hộ đặc biệt đối với Việt Nam. Ông cũng cho biết rất mong chờ chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 10 tới. Theo ông, Việt Nam là một đối tác tuyệt vời, đã tham gia, đóng góp tích cực trên tất cả lĩnh vực hoạt động ưu tiên của Liên Hợp Quốc, nhất là về gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Ông António Guterres đánh giá Việt Nam là một thành viên tích cực của Liên Hợp Quốc. Các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, cần có tiếng nói, sự đại diện và vai trò xứng đáng hơn trong hệ thống quản trị toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: U.N

Chúc mừng Tổng thư ký nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam tin tưởng, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của tổ chức này trong quản trị toàn cầu.

Chủ tịch nước bày tỏ sự ủng hộ đối với công cuộc cải tổ Liên Hợp Quốc và cho rằng các quốc gia cần đóng vai trò dẫn dắt trong tiến trình này, thảo luận kỹ lưỡng để cải tổ một cách toàn diện, minh bạch. Việt Nam sẵn sàng chào đón Liên Hợp Quốc đặt các trụ sở, văn phòng tại Việt Nam.

Chủ tịch nước vui mừng thông báo Việt Nam đã đạt nhiều kết quả, tiến triển tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững. Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) đang có tiến triển tích cực, nhưng hiện vẫn cần sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và các đối tác quốc tế.

Chủ tịch nước đề nghị Liên Hợp Quốc tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động nguồn lực cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đặc biệt trong tiếp cận nguồn tài chính khí hậu ưu đãi, công nghệ sạch thế hệ mới và nâng cao năng lực ứng phó.

Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc và ASEAN - Liên Hợp Quốc; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, trong đó có giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, cũng như đóng góp chung cho vấn đề toàn cầu.

Chủ tịch nước và Tổng thư ký cùng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào cuối tháng 10.

Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) đồng tổ chức sự kiện “Con đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng - Tôn vinh chủ nghĩa đa phương vì một tương lai số an toàn”.