Từ ngày 21-24/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân sẽ tham dự phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang thông tin về chuyến công tác, ý nghĩa và các hoạt động chính.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ và 80 Quốc khánh Việt Nam.

"Thông qua chuyến thăm, Việt Nam truyền tải thông điệp khẳng định vai trò là thành viên có trách nhiệm của LHQ, chủ động tham gia, đóng góp tích cực, thực chất vào các hoạt động và ưu tiên lớn của LHQ và cộng đồng quốc tế, đúng thời điểm LHQ cần và trông đợi sự ủng hộ, đồng hành bằng lời nói và hành động của các nước tích cực chủ chốt như Việt Nam", Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết.

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước sẽ gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo các nước, đối tác nhằm duy trì, thúc đẩy quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, cũng như vận động sự hợp tác, hỗ trợ của LHQ, các nước, các đối tác quan trọng cho các ưu tiên lớn.

Trong đó có việc Việt Nam đảm đương trọng trách quốc tế như tổ chức lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào 25/10, chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 2026; ứng cử vào một số vị trí quan trọng của LHQ.

Chủ tịch nước sẽ tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ, có các bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng và sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về hành động khí hậu.

Gần 50 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam và LHQ đã trở thành mối quan hệ đối tác bền chặt. LHQ luôn đồng hành, dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quý báu, từ giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trong khi đó, Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất, sâu rộng cả về ý tưởng, hành động cụ thể, con người, nguồn lực trên tất cả lĩnh vực hoạt động, ưu tiên quan trọng của LHQ...

Trong nhiều năm gần đây, Việt Nam đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan hàng đầu của LHQ về hòa bình, an ninh, luật pháp, bảo đảm thúc đẩy quyền con người và văn hóa.

Thứ trưởng cho rằng, trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương và LHQ gặp nhiều thách thức, Việt Nam được trông đợi là đối tác tích cực thúc đẩy hợp tác đa phương với LHQ, đóng vai trò trung tâm, được coi là hình mẫu cho mô hình hợp tác hiệu quả với LHQ.

Trên bình diện song phương, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch nước diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là dịp để hai nước nhìn lại hành trình 3 thập kỷ từ cựu thù thành Đối tác Chiến lược toàn diện...

Dự kiến hai bên sẽ tiếp tục đề cao những nguyên tắc nền tảng của quan hệ, bao gồm tôn trọng hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Ngoài ra, hai nước tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược, hợp tác cùng có lợi, mang lại lợi ích thiết thực.

Chiều qua, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước sẽ có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Mỹ, tiếp doanh nghiệp, tổ chức tài chính, bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu và chủ trì lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại New York...

Các hoạt động khẳng định chủ trương coi trọng phát triển quan hệ với Mỹ, đặc biệt trong kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tranh thủ sự ủng hộ của các giới với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định, sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm triển khai Đối tác Chiến lược toàn diện, Việt Nam và Mỹ đạt được nhiều bước tiến to lớn, đưa quan hệ hai nước trở thành một hình mẫu về nỗ lực hàn gắn, vượt qua quá khứ, hướng tới tương lai.

Với nỗ lực bền bỉ từ cả chính giới và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Mỹ không ngừng phát triển và ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng.

Thứ trưởng nêu về chuyến công tác (tham dự Đại hội đồng LHQ khóa 79 và Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2024 và 4 cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước từ tháng 9/2024 đến nay.

Trong các trao đổi và tiếp xúc, phía Mỹ ngày càng đánh giá cao vị thế và coi trọng quan hệ với Việt Nam, tái khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”.

Hai bên đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư phát triển hiệu quả, bền vững, xử lý tốt vấn đề thuế đối ứng. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều vượt mốc 100 tỷ USD.

Hai bên cũng đang đẩy mạnh hợp tác đầu tư, công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực tương lai như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục phát triển, đặc biệt trong khắc phục hậu quả chiến tranh và đạt nhiều tiến triển tích cực. Các dự án xử lý dioxin, hỗ trợ người khuyết tật được ưu tiên triển khai.

Trên bình diện quốc tế, Việt Nam và Mỹ phối hợp chặt chẽ tại diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là các cơ chế của ASEAN và Hội đồng Bảo an LHQ, trong việc ứng phó với thách thức toàn cầu.